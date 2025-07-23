اسم عالمي كبير جدا.. الأهلي السعودي يجهز لصفقة "مزلزلة"

كشفت تقارير صحفية أن إدارة النادي الأهلي السعودي قررت الدخول بقوة في معترك سوق الانتقالات الصيفي الحالي، بأهداف وطموحات كبرى على أمل رفع كفاءة الفريق وسقف أحلام جماهير "الراقي".

واستطاع الأهلي في الموسم المنصرم 2024-2025، أن يحقق لقب دوري أبطال آسيا للنخبة، رغم أنه لم يقدم الأداء المأمول على المستوى المحلي، سواء في دوري روشن أو كأس خادم الحرمين الشريفين.

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وفي الموسم الجديد ارتفع سقف طموحات إدارة الأهلي وجماهيره، ويستهدف الألماني ماتياس يايسله مدرب الفريق، تعزيز صفوفه من أجل المنافسة على البطولات المحلية كافة، والحفاظ على اللقب القاري.

واستغنى الأهلي عن عدة لاعبين في الميركاتو الحالي أبرزهم البرازيلي فيرمينو، والذي اقترب من السد القطري، وغابري فيغا الذي رحل إلى بورتو البرتغالي، لذلك تسعى الإدارة للاستفادة من الأموال التي وفرتها للتعاقد مع لاعب بارز في خط الوسط.

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ووفقًا لِما ذكره الإعلامي الرياضي خالد الزهراني، عبر حسابه على منصة "إكس"، فإن "شركة النادي الأهلي تبدأ مفاوضاتها الرسمية مع أحد أبرز خيارات خط الوسط الأجنبية".

ولم يكشف التقرير عن اسم اللاعب الذي تستهدف الإدارة الدخول في مفاوضات معه، ولكن التقرير اكتفى بذكر أنه لاعب أجنبي من العيار الثقيل، فيما ألمحت تقارير أخرى أن إدارة "الراقي" تستهدف التعاقد مع فيل فودين، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي.

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وكانت إدارة الأهلي وافقت مؤخرًا على المشاركة في كأس السوبر، وذلك بعد إعلان نادي الهلال اعتذاره عن البطولة.

ويشارك في بطولة كأس السوبر السعودي، كل من بطل ووصيف الدوري بجانب بطل ووصيف كأس الحرمين الشريفين.

ومن المقرر أن يلتقي الاتحاد مع النصر في مواجهة نارية يوم الـ19 من أغسطس، فيما سيلعب الأهلي أمام القادسية يوم الـ19 من الشهر ذاته، فيما تحدد يوم الـ23 لإقامة المباراة النهائية.