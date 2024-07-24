كشفت تقارير صحفية أن إريك تين هاغ، مدرب مانشستر يونايتد، طلب التعاقد مع المغربي نصير مزراوي، نجم بايرن ميونخ، لضمه لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ويلعب مزراوي في صفوف الفريق الألماني منذ صيف 2022.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "theguardian"، اليوم الأربعاء، فإن تين هاغ يرى أن اللاعب المغربي البالغ من العمر 26 عامًا يمكن أن يساعد أنتوني، لاعب الفريق الحالي، على استعادة مستواه.

وأوضح التقرير أن يونايتد يرغب في التخلص من أرون وان بيساكا لإفساح المجال من أجل التعاقد مع مزراوي، وتمويل الصفقة التي ستتكلف نحو 21 مليون جنيه إسترليني.

ومزرواي هو أحد عدة خيارات للظهير الأيمن يدرسها تين هاغ، الذي درب اللاعب المغربي سابقًا في أياكس، وقد دعم مزرواي سابقًا أنتوني على الجهة اليمنى في فريق أياكس خلال الموسمين اللذين فازا فيهما باللقب (2020-21 و2021-22) وقدم الاثنان أداءً مميزًا معًا.

وانضم مزراوي إلى بايرن في مايو 2022، بينما انتقل أنتوني إلى يونايتد في أغسطس من ذلك العام مقابل 82 مليون جنيه إسترليني، ليعود إلى العمل مع تين هاغ، ولكنه لم يقدم أداءً مميزًا إلى حد كبير منذ ذلك الحين.

ووفقًا للتقارير، فقد حدد بايرن ميونخ 30 مليون يورو من أجل الموافقة على رحيل مزراوي عن صفوفه.

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الدولي المغربي يجيد اللعب في مركزي الظهير الأيمن والأيسر وكذلك في مركز لاعب الوسط المدافع.

مزراوي صاحب الـ26 عامًا شارك خلال الموسم المنصرم مع الفريق البافاري خلال 29 مباراة، وصنع 4 أهداف.