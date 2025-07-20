سلوت يصدم نجم ليفربول ويتخذ قراراً بشأن لويس دياز

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي قائمة تضم 29 لاعباً لخوض جولة آسيوية تحضيراً للموسم المقبل تشهد مباراتين وديتين ضد ميلان الإيطالي ويوكوهاما إف مارينوس الياباني.

ويلعب ليفربول يوم 26 يوليو الجاري ضد ميلان على ملعب "كاي تاك" في هونغ كونغ ثم يلتقي يوكوهاما يوم 30 من الشهر الحالي على ملعب "نيسان" في اليابان.

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وخاض ليفربول مباراة ودية، اليوم الأحد، أمام ستوك سيتي وفاز بها بخماسية دون رد خلف أبواب مغلقة.

وشهدت ودية ستوك سيتي غياب اللاعب الكولومبي لويس دياز الجناح الأيسر وسط تكهنات برحيله إلى بايرن ميونخ الألماني الذي قدم أكثر من عرض لإقناع الريدز برحيل اللاعب.

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واستدعى الهولندي أرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول اللاعب الكولومبي إلى قائمة الريدز للسفر مع الفريق ترقباً لحسم مصير الجناح الموهوب.

واستبعد سلوت اللاعب الإيطالي فيدريكو كييزا الجناح الهجومي الذي انضم في صيف 2024 قادماً من يوفنتوس الإيطالي.

وسجل كييزا هدفا في مرمى ستوك سيتي خلال المباراة الودية التي خاضها الفريق قبل إعلان استبعاده من الرحلة الآسيوية في خطوة تثير الشكوك حول مستقبله مع الريدز.

وشهدت القائمة وجود الصفقات الجديدة وعلى رأسها جيريمي فريمبونغ نجم باير ليفركوزن الألماني وميلوس كيركيز نجم بورنموث الإنجليزي وفلوريان فيرتز نجم خط وسط باير ليفركوزن بجانب الحارس جورجي ماماردشفيلي المنضم بعد فترة إعارة إلى فالنسيا الإسباني.