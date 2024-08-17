سجل ديوجو جوتا ومحمد صلاح هدفين ليقودا ليفربول للانتصار (2 ـ 0) في أول مباريات الفريق في الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم السبت.

وفي أول مباريات الفريقين في البريمرليغ استضاف إبسويتش على ملعبه بورتمان رود، ليفربول الطامح للعودة إلى منصات التتويج بعد غياب 4 سنوات، لكنه لم يتمكن من استغلال الفرص القليلة التي أتيحت له لترك بصمته في المباراة.

وتحسن أداء فريق المدرب الهولندي أرني سلوت، الذي جلس على دكة بدلاء ليفربول للمرة الأولى في مباراة رسمية، ليتقدم البرتغالي ديوغو جوتا بالهدف الأول بعد تمريرة من صلاح.

وبعد خمس دقائق سجل النجم المصري محمد صلاح هدف ليفربول الثاني ليقضي على آمال إيبسويتش في العودة في المباراة.

وبهدفه في افتتاح مباريات فريقه في البريمرليغ، أصبح محمد صلاح أكثر لاعب يحرز أهدافا في المباريات الإفتتاحية في تاريخ المسابقة متخطيا فرانك لامبارد وواين روني وألان شيرر (8 أهداف).

وحصل ليفربول على عدد من الفرص لزيادة الحصيلة، لكن الهدفين كانا كافيين ليجتاز الفريق بنجاح أول تنقل في بداية الموسم.