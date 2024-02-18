رد فعل بنزيما بعد تسجيل حمدالله هدفا رائعا (فيديو وصور)

وفي الدقيقة 97، أضاف حمدالله هدفا خياليا وكان الهدف الثاني للاتحاد، حيث سدد كرة قوية من منتصف الملعب.

وصفق بنزيما بشدة لزميله بعد الهدف الرائع، مع ابتسامة طويلة.

وسجل المغربي عبدالرزاق حمدالله هدفه رقم 13 في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم ليقود فريقه للفوز 2-صفر على ضيفه الرياض، اليوم الأحد، في مباراة شهدت عودة بنزيما للمشاركة.