رد فعل بنزيما بعد تسجيل حمدالله هدفا رائعا (فيديو وصور)
تفاعل الفرنسي كريم بنزيما مهاجم نادي الاتحاد السعودي، مع هدف زميله عبدالرزاق حمدالله في شباك الرياض، خلال مباراة الفريقين في دوري روشن السعودي، والتي انتهت بفوز العميد بهدفين نظيفين.
وفي الدقيقة 97، أضاف حمدالله هدفا خياليا وكان الهدف الثاني للاتحاد، حيث سدد كرة قوية من منتصف الملعب.
وصفق بنزيما بشدة لزميله بعد الهدف الرائع، مع ابتسامة طويلة.
وسجل المغربي عبدالرزاق حمدالله هدفه رقم 13 في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم ليقود فريقه للفوز 2-صفر على ضيفه الرياض، اليوم الأحد، في مباراة شهدت عودة بنزيما للمشاركة.
وغاب بنزيما عن المباريات الثلاث الأخيرة للاتحاد أمام الطائي في الدوري والفيصلي في كأس الملك ونافباهور بدوري أبطال آسيا، قبل أن يعود ليشارك أمام الرياض لمدة 71 دقيقة.
ورفع فريق المدرب مارسيلو غاياردو رصيده إلى 34 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد الرياض عند 19 نقطة في المركز الـ15 بفارق نقطة واحدة عن مراكز الهبوط.