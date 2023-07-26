تياغو ميسي يعرقل شقيقه ويخطف الأنظار بطريقة احتفاله (فيديو)

خطف تياغو ميسي، نجل الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، الأنظار عقب مباراة فريق والده إنتر ميامي الأمريكي أمام نظيره أتلانتا يونايتد، في المباراة التي جمعتهما، ضمن الجولة الثانية لمنافسات بطولة كأس الدوريات الأمريكية.

وسجل ميسي هدفين في الشوط الأول وصنع هدفًا في الشوط الثاني ليقود إنتر ميامي لفوز كبير (4-0) على أتلانتا يونايتد ليصعد إلى مرحلة خروج المغلوب في البطولة.

وسيخوض إنتر ميامي، المباراة الثالثة في هذه البطولة، في الثاني من أغسطس المقبل، إلا أن المنافس لم يتحدد بعد.

وعقب المباراة نزل أبناء ميسي برفقة العديد من الأطفال للعب بضع دقائق، حيث ظهر تياغو ميسي وهو يستعرض مهاراته في أكثر من لقطة وكان أبرزها عرقلته لشقيقه ماتيو ليمنعه من تسجيل هدف.