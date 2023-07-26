تياغو ميسي يعرقل شقيقه ويخطف الأنظار بطريقة احتفاله (فيديو)
خطف تياغو ميسي، نجل الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، الأنظار عقب مباراة فريق والده إنتر ميامي الأمريكي أمام نظيره أتلانتا يونايتد، في المباراة التي جمعتهما، ضمن الجولة الثانية لمنافسات بطولة كأس الدوريات الأمريكية.
وسجل ميسي هدفين في الشوط الأول وصنع هدفًا في الشوط الثاني ليقود إنتر ميامي لفوز كبير (4-0) على أتلانتا يونايتد ليصعد إلى مرحلة خروج المغلوب في البطولة.
وسيخوض إنتر ميامي، المباراة الثالثة في هذه البطولة، في الثاني من أغسطس المقبل، إلا أن المنافس لم يتحدد بعد.
وعقب المباراة نزل أبناء ميسي برفقة العديد من الأطفال للعب بضع دقائق، حيث ظهر تياغو ميسي وهو يستعرض مهاراته في أكثر من لقطة وكان أبرزها عرقلته لشقيقه ماتيو ليمنعه من تسجيل هدف.
وفي لقطة مهارية أخرى، قام تياغو بتمرير الكرة من بين قدمي أحد الأطفال، ليمر ويسجل الكرة، ليحتفل بعدها بطريقة لفتت الأنظار حيث بدا أنه يشعر بالفخر الشديد بنفسه.
كان تياغو فعل الأمر ذاته مع والده ميسي خلال حفل تقديمه لاعبًا لإنتر ميامي منذ أسبوع، حيث فاجأه بتمرير الكرة من بين قدميه، والذي كان بدوره منشغلًا بتحية الجماهير ثم نظر فجأة ليكتشف أنه تمت مراوغته.
إلى ذلك، ذكرت شبكة "أوبتا" أن أتلانتا يونايتد هو الفريق رقم 100 الذي ينجح ميسي في هز شباكه طوال مسيرته الكروية.
وكان ميسي استهل مشواره مع إنتر ميامي بتسجيل هدف الفوز على كروز أزول المكسيكي، يوم الجمعة الماضي.
وانتقل ميسي إلى إنتر ميامي هذا الصيف في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء تعاقده مع باريس سان جيرمان في الـ30 من يونيو الماضي.
ووقع ميسي، عقدًا لمدة موسمين مع إنتر ميامي براتب سنوي يتراوح بين 50 إلى 60 مليون دولار.