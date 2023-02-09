ماتياس شقيق ميسي يعتذر لجماهير برشلونة بعد تصريحاته النارية

وقال ماتياس أمس الأربعاء: "لدي مقطع مصور يقول: ميسي يجب أن يعود إلى برشلونة. وقلت: "هاهاها، لن نعود إلى برشلونة، وإذا فعلنا ذلك، فسنقوم بتنظيف جيد للنادي بينه طرد جوان لابورتا".

ومع ذلك ذهب ماتياس ميسي إلى أبعد من ذلك بإلقاء اللوم على جماهير برشلونة لعدم دعم ميسي والسماح للنادي برحيله.

وقال: "الناس (في برشلونة) لم يدعموه. كان يجب أن يخرجوا للاحتجاج أو شيء من هذا القبيل، دع لابورتا يغادر وميسي يبقى. الإسبان خونة".

ورحل ميسي، عن برشلونة، صيف 2021، بعد انتهاء عقده وانضم لباريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر.