بدأها بـ"السلام عليكم": حماس كبير من رونالدو قبل مباراة البرتغال والتشيك (فيديو)
أظهر النجم كريستيانو رونالدو، حماسًا كبيرًا قبيل انطلاق مباراة منتخب بلاده البرتغال، ضد التشيك في كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".
وتلعب البرتغال بقيادة كريستيانو رونالدو مع جمهورية التشيك في مستهل مشوارهما بالمجموعة السادسة من نسخة ألمانيا 2024، يوم الثلاثاء.
وعند دخوله إلى غرفة خلع الملابس، ألقى رونالدو التحية على زملائه وقال "السلام عليكم".
كما أظهر رونالدو حماسًا شديدًا عند السلام الوطني لبلاده، حيث كان يغني نشيد البرتغال بصوت عالٍ ومسموع.
وقد تكون هذه البطولة آخر مشاركة دولية لرونالدو، رغم أن اللاعب (39 عاما) يبدو متعطشا لتسجيل المزيد من الأهداف في سادس مشاركة له في بطولة أوروبا.
وعلى الرغم من أنه ربما يكون قد ابتعد قليلا عن النخبة الأوروبية بانتقاله للسعودية، فإن غريزته التهديفية تبدو في كامل قوتها كما كانت دائما.
وبعد أن احتلّ المركز الثاني في قائمة هدافي التصفيات برصيد 10 أهداف، وسجل 35 هدفا في 31 مباراة في الدوري السعودي لصالح النصر، الموسم الماضي، استعدّ رونالدو، الذي يبدو دائم الشباب، لبطولة أوروبا بهدفين في المباراة الودية الأخيرة أمام أيرلندا.
وبينما رفع رونالدو كأس أوروبا في 2016، فإنه ربما لديه الشعور بأنه لم يحقق الكثير بعد على الساحة الدولية.
وفشل رونالدو في دفع البرتغال لمزيد من المجد في نسختين متتاليتين لكأس العالم أو في بطولة أوروبا 2020، عندما خرجوا من دور الستة عشر.