سعود الصرامي: الهلاليون لديهم عقدة من النصر (فيديو)

اتهم الإعلامي الرياضي سعود الصرامي، المتحدث الرسمي السابق بنادي النصر، الهلاليون بأن لديهم عقدة من الغريم "العالمي" ويستمتعون فقط بهزائم وانكسارات "العالمي".

وقال الصرامي في بودكاست مع الإعلامي الرياضي محمد البكيري: "الهلال وصل عدد بطولاته إلى 70، ومع ذلك لو أصبحت 7000 الهلال لا يترك النصر في حاله، وحصلوا على بطولتين من النصر، كأس الملك والسوبر، ومع ذلك لم يحتفلوا".

وأضاف: "الهلاليون يرون أن عليهم التخلص من النصر حتى يرتاحوا، ولكن النصر فريق يحصل على بطولات، والموسم الماضي حصل على بطولة موسم الرياض، ونافس على الكأس والدوري ومع ذلك عندما يفوز الهلال لا يفرحون بالبطولة، والهلالي لا يستمتع ببطولات فريقه، ولكن يستمتع بهزائم وخسائر وانكسارات النصر".

كما أشار الصرامي إلى أن الأسطورة ماجد عبدالله، نجم النصر والمنتخب السعودي الأسبق ظلمه بإطلاق أحد الألقاب عليه.

وقال الصرامي: "ماجد ظلمني وقال إنني لا أُجيد إلا لغة الصريخ، كيف ذلك وأساس كل الجماهير الرياضية بمن فيهم جمهور الهلال يعرفون أنني المتحدث الصامت، ما هذا التناقض".

وتابع: "كان وقتها بيان صدر من النصر لم أتحدث عنه، ولم أعرف وقت صدوره إلا من الجمهور، لكن أنا أسامحه والله يسامحه، لأن هذا الرجل فرحنا كثيرًا وهو لاعب خلوق ومؤدب، ومحترم وأسطورة".

ودخل الدوري السعودي فترة توقف أولى بعد نهاية منافسات الجولة الثانية، وتستمر حتى الـ13 من سبتمبر، وذلك بسبب ارتباط المنتخب السعودي بمباراتي إندونيسيا والصين ضمن الجولتين الأولى والثانية من تصفيات الدور الثالث المؤهلة إلى مونديال 2026.

ويحضر النصر حالياً في المركز الخامس، وتنتظره مواجهة مهمة وقوية في الجولة الثالثة أمام الأهلي النادي الذي يملك 3 نقاط فقط في رصيده كذلك عقب خسارته في الجولة الماضية أمام الفتح وانتصاره في الجولة الأولى أمام العروبة، مما يجعل المواجهة تنافسية بين الطرفين.

ويأتي الهلال في صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 6 نقاط بعد الفوز على الأخدود وضمك.