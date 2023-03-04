ترتيب الدوري الإيطالي: لاتسيو يوقف انتصارات نابولي

ويدين لاتسيو بالفضل في هذا الفوز للاعبه ماتياس فيتشينو الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 69.

وهذه هي الخسارة الأولى لنابولي بعد 8 انتصارات متتالية وهي الخسارة الثانية للفريق في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في 21 مباراة والتعادل في مباراتين.

في المقابل أصبح هذا الفوز هو الرابع عشر للاتسيو في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في خمس مباريات والتعادل في ست.

وتكبد نابولي المتصدر برصيد 65 نقطة، وبفارق كبير عن أقرب مطارديه، هزيمته الثانية فقط في الدوري هذا الموسم بعد أن خسر خارج أرضه أمام إنتر في يناير كانون الثاني الماضي.

ورفع لاتسيو رصيده إلى 48 نقطة في المركز الثاني، وتوقف رصيد نابولي عند65 نقطة في صدارة الترتيب.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإيطالي: