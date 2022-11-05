هل أعادت المافيا سيارة كفاراتسخيليا نجم نابولي؟

يعتبر النجم الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا لاعب نابولي أحد النجوم الذين يقدمزن موسمًا جيدًا محليًا وقاريًا وهو ما أدى لاهتمام أندية أوروبي كبرى بخدماته.

لكن النجم الجورجي تعرض للسرقة من طرف لصوص في منزله المتواجد في كوما قرب نابولي وسرقت سيارته من نوع " Mini Countryman " ولم يتعرض اللاعب ولا عائلته لأي أذى أو هجوم داخل المنزل وتوجه للتدريبات، اليوم، برفقة الفريق.

وتمكنت الشرطة الإيطالية من العثور على السيارة في منطقة " Trentola Ducenta " التابعة لمقاطعة كاسيرتاغير بعيد عن مقر سكنى النجم الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا.

وكانت بعض الصفحات على المواقع الاجتماعية قد تحدثت عن تدخل عصابات المافيا المتعصبة لفريق نابولي من أجل البحث عن سيارة نجم الفريق وإعادتها، لكن صحيفة " لاغازيت ديل سبورت" أكدت أن الشرطة الإيطالية من وجدت السيارة بعد عمليات البحث.

وذكرت الصحيفة الإيطالية أن النجم الجورجي سيغيب عن قمة نابولي وأتلانتا المقررة، يوم غد السبت، بسبب الإصابة.

وشارك خفيتشا كفاراتسخيليا في 17 لقاء برفقة نابولي في كل المنافسات سجل خلالها 8 أهداف وصنع 10 أهداف.