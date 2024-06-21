لفتة رائعة من يامال تجاه موطن والده ووالدته (صورة)
قام النجم الإسباني الشاب لامين يامال بعمل لفتة رائعة تجاه الموطن الأصلي لوالده ووالدته، خلال مباراة منتخب بلاده ضد إيطاليا، أمس الخميس، في كأس الأمم الأوروبية.
وتألق لامين يامال، وقاد منتخب إسبانيا للفوز على إيطاليا 1-صفر، أمس، وجاء الهدف الوحيد عن طريق المدافع الإيطالي ريكاردو كالافيوري الذي وضع الكرة بالخطأ في مرماه.
واخترق لامين يامال دفاع إيطاليا مرارا، وطاردت إيطاليا الأشباح في كل أرجاء الملعب.
وتداول مغردون صورة لحذاء النجم الإسباني الشاب، حيث ظهر عليه علم المغرب وطن والده، وعلم غينيا الاستوائية موطن والدته
يذكر أن والد لامين يامال يحمل الجنسية المغربية، ووالدته من غينيا الاستوائية.
وقد وُلد اللاعب في إسبانيا التي يحمل جنسيتها، وتحديدًا في برشلونة.
يامال هو ابن أكاديمية برشلونة الشهيرة "لاماسيا"، وجذب الأنظار سريعًا لمهارته الكبيرة ووصل إلى الفريق الأول.
واختار المهاجم الشاب تمثيل منتخب إسبانيا، ورفض كل العروض المقدمة له للعب لمنتخب المغرب.