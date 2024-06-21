لفتة رائعة من يامال تجاه موطن والده ووالدته (صورة)

وتألق لامين يامال، وقاد منتخب إسبانيا للفوز على إيطاليا 1-صفر، أمس، وجاء الهدف الوحيد عن طريق المدافع الإيطالي ريكاردو كالافيوري الذي وضع الكرة بالخطأ في مرماه.

واخترق لامين يامال دفاع إيطاليا مرارا، وطاردت إيطاليا الأشباح في كل أرجاء الملعب.

وتداول مغردون صورة لحذاء النجم الإسباني الشاب، حيث ظهر عليه علم المغرب وطن والده، وعلم غينيا الاستوائية موطن والدته