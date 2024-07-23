أعلن نادي السد حامل لقب دوري نجوم قطر لموسم 2023 ـ 2024 اليوم الثلاثاء تعيين الإسباني فيلكس سانشيز مدربا للفريق الأول حتى موسم 2025-2026.

وأقيل سانشير (49 عاما) من مهامه على رأس الجهاز الفني لمنتخب الإكوادور في الخامس من يوليو الجاري بعد الخروج من ربع نهائي كوبا أمريكا 2024 بخسارته أمام الأرجنتين بركلات الترجيح بعد نهاية المباراة بالتعادل (1 ـ 1).

ودرب سانشيز في السابق المنتخب القطري خلال استضافته كأس العالم 2022، ومن المنتظر أن يبدأ مهامه مع السد من اليوم في معسكر الفريق الحالي في مدينة ملقة الإسبانية.

وتعد تجربة سانشيز التي ستبدأ رسميا يوم 10 أغسطس ضمن دوري نجوم قطر، الأولى له مع الأندية، إذ أشرف في بداياته التدريبية على فريق برشلونة لأقل من 19 عاما، كما درب منتخب قطر للشباب والمنتخب الأولمبي القطري ثم تم تعيينه مدربا لمنتخب قطر الأول في 2017 وحتى نهائيات كأس العالم 2022، فيما كان قاده إلى التتويج بلقب كأس أمم آسيا 2019.

ويبدأ السد القطري رحلة الدفاع عن لقبه بطلا للدوري القطري يوم 10 أغسطس بمواجهة نادي الشمال على ملعب أحمد بن علي.