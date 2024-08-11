يبدو نيكو ويليامز، نجم أتلتيك بيلباو، لا يرتبط بعلاقة صداقة قوية مع لامين يامال، نجم برشلونة، فقط، ولكن أيضًا مع فيرمين لوبيز، الذي علق على صورة نشرها الأخير احتفالًا بالتتويج بذهبية منتخب إسبانيا الأولمبي التي حققها في أولمبياد باريس 202.

وتمكن المنتخب الإسباني من الفوز على فرنسا (5-3) بعد امتداد المباراة للأشواط الإضافية، إذ سجل لوبيز ثنائية في المباراة النهائية.

ونشر لوبيز صورة عبر حسابه على منصة "إنستغرام" وهو يحتفل بالميدالية الذهبية مع عائلته، ليعلق عليها نيكو ويليامز، قائلًا: "أخي، أنت تلعب كثيرًا".

ويأتي تعليق ويليامز المثير للجدل، بعدما ارتبط اسمه مؤخرًا بإمكانية الانضمام لنادي برشلونة، في الميركاتو الحالي، إذ يسعى مسؤولو البلوغرانا بقوة لضم اللاعب، بعد التعاقد مع داني أولمو من لايبزيغ الألماني.

وعاد ويليامز إلى تدريبات أتلتيك بلباو قبل أيام قليلة، وهو ما أثار الجدل حول إمكانية انتقاله إلى برشلونة، رغم وجود شرط جزائي في عقده قيمته 58 مليون يورو.

أخبار ذات علاقة برشلونة يحدد موعدا نهائيا للتخلي عن صفقة نيكو ويليامز

من ناحية أخرى، نجح لوبيز في إنهاء مشواره في الأولمبياد بتسجيل 6 أهداف، ليحتل وصافة قائمة الهدافين خلف المغربي سفيان رحيمي (8).

ودخل لوبيز، صاحب الـ21 عامًا، التاريخ بعدما أصبح أول من يصل إلى هذه الحصيلة التهديفية بمنتخب إسبانيا، سواء في الأولمبياد، أو اليورو أو كأس العالم.

وحطم اللاعب الشاب الرقم السابق الذي كان يمتلكه 3 أساطير، وهم إيميليو بوتراجينيو، كيكو نارفايز وديفيد فيا برصيد 5 أهداف لكل منهم.