سبب قرار تشابي ألونسو المفاجئ بالاستمرار مع باير ليفركوزن
كشف تشابي ألونسو مدرب باير ليفركوزن سبب استمراره مع باير ليفركوزن رغم محاولة كبار الأندية التعاقد معه.
وقال ألونسو اليوم الجمعة: "كان لدينا الكثير من التكهنات بشأن مستقبلي، لقد خضنا الكثير من المباريات، وكنا مشغولين للغاية ومركزين للغاية، وأردت استغلال فترة الاستراحة الدولية والتفكير واتخاذ القرار".
وأضاف: "عقدت اجتماعًا جيدًا مع سيمون رولفز وفرناندو كارو وأبلغتهما بقراري بالاستمرار كمدرب لباير ليفركوزن".
وتابع المدرب الإسباني: "إنه المكان المناسب لي لأتطور كمدرب، أظهر المشجعون دعمًا كبيرًا هذا العام، لديهم كل الأسباب للإيمان والحلم بأننا نستطيع تقديم موسم رائع، أعطاني اللاعبون الكثير من الأسباب للاستمرار في الإيمان، في الفريق، وظيفتي لم تنته هنا".
وأدار ألونسو 75 مباراة لباير ليفركوزن، وحصد الفريق معه بمتوسط 2.2 نقطة لكل مباراة خلالها.
لم يخسر باير ليفركوزن بعد في 38 مباراة رسمية في موسم 2023/2024، ويستهدف تحقيق الثلاثية.
وارتبط ألونسو بتولي تدريب ليفربول وخلافة يورغن كلوب، أو بايرن ميونخ وخلافة توماس توخيل.
وقال ألونسو الذي لعب سابقا لليفربول وريال مدريد وبايرن ميونخ: "أشعر أن هذا المكان المناسب لي كمدرب شاب".
وتولى ألونسو، البالغ من العمر 42 عاما، تدريب باير ليفركوزن في أكتوبر 2022، ويبدو في طريقه لقيادة الفريق للتتويج بلقب الدوري الألماني للمرة الأولى في تاريخ النادي.
ويملك باير ليفركوزن 70 نقطة من 26 مباراة ويتقدم بـ10 نقاط عن بايرن ميونخ، وتأهل الفريق لنصف نهائي كأس ألمانيا وربع نهائي الدوري الأوروبي.