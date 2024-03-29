سبب قرار تشابي ألونسو المفاجئ بالاستمرار مع باير ليفركوزن

كشف تشابي ألونسو مدرب باير ليفركوزن سبب استمراره مع باير ليفركوزن رغم محاولة كبار الأندية التعاقد معه.

وقال ألونسو اليوم الجمعة: "كان لدينا الكثير من التكهنات بشأن مستقبلي، لقد خضنا الكثير من المباريات، وكنا مشغولين للغاية ومركزين للغاية، وأردت استغلال فترة الاستراحة الدولية والتفكير واتخاذ القرار".

وأضاف: "عقدت اجتماعًا جيدًا مع سيمون رولفز وفرناندو كارو وأبلغتهما بقراري بالاستمرار كمدرب لباير ليفركوزن".

وتابع المدرب الإسباني: "إنه المكان المناسب لي لأتطور كمدرب، أظهر المشجعون دعمًا كبيرًا هذا العام، لديهم كل الأسباب للإيمان والحلم بأننا نستطيع تقديم موسم رائع، أعطاني اللاعبون الكثير من الأسباب للاستمرار في الإيمان، في الفريق، وظيفتي لم تنته هنا".