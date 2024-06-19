تغطية مباشرة.. مباراة ألمانيا والمجر في يورو 2024

يتطلع المنتخب الألماني إلى تأكيد فوزه العريض (5 ـ 1) في الجولة الأولى من المجموعة الأولى لكأس أمم أوروبا 2024، وذلك عندما يلاقي اليوم الأربعاء منتخب المجر في الجولة الثانية.

وفي المقابل ستكون مواجهة المانشافت فرصة للمجريين للإبقاء على حظوظهم في التأهل للدور ثمن النهائي.

وفي ما يلي تقدم "إرم نيوز" أبرز أحداث ولقطات مباراة ألمانيا والمجر في "يورو 2024".