تغطية مباشرة.. مباراة ألمانيا والمجر في يورو 2024
يتطلع المنتخب الألماني إلى تأكيد فوزه العريض (5 ـ 1) في الجولة الأولى من المجموعة الأولى لكأس أمم أوروبا 2024، وذلك عندما يلاقي اليوم الأربعاء منتخب المجر في الجولة الثانية.
وفي المقابل ستكون مواجهة المانشافت فرصة للمجريين للإبقاء على حظوظهم في التأهل للدور ثمن النهائي.
وفي ما يلي تقدم "إرم نيوز" أبرز أحداث ولقطات مباراة ألمانيا والمجر في "يورو 2024".
الدقيقة الأولى: انطلاق صافرة بداية المباراة
الدقيقة 5: روبيرت أندريش مدافع ألمانيا ينقذ هدفًا محققًا بعد تسديدة قوية من مهاجم المجر.
الدقيقة 10: كاي هافيرتز يضيع أول أهداف ألمانيا بعد انفراد تام، ولكنه سدد الكرة في أيدي بيتر جولاتشي حارس المجر.
الدقيقة 15: دفاع ألمانيا يتألق ويبعد تسديدة قوية عن مرمى مانويل نوير.
الدقيقة 18: غندوغان يفشل في السيطرة على الكرة أمام مرمى المجر.
الدقيقة 22: موسيالا يسجل الهدف الأول لمنتخب ألمانيا.
غندوغان استغل تعثر مدافع المجر، ليخطف الكرة، ويمررها إلى موسيالا الذي سدد قوية محرزًا هدف بلاده الأول.