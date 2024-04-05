كلوب يُغضب محمد صلاح (فيديو)

أثار يورغن كلوب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، غضب الدولي المصري محمد صلاح خلال مواجهة أمس الخميس في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي الدقيقة 60 من عمر المباراة قام كلوب باستبدال محمد صلاح والدفع بهارفي أليوت.

وشوهد صلاح غاضبًا للغاية أثناء خروجه كما صافح المدرب منفعلا وتحدث ببعض الكلمات غير المفهومة.

واستعاد ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز بعد فوزه على شيفيلد يونايتد بنتيجة (3 ـ1) ضمن الجولة 31 من المسابقة.

ووصل ليفربول إلى النقطة 70 فيما تجمد رصيد شيفليد في المركز العشرين والأخير، عند النقطة 15.

وبعد المباراة قال كلوب :"حتى ما قبل التبديلات لم نكن بحالة جيدة".

وتعليقا على الأمر، قالت صحيفة ذا أتلتيك البريطانية إن كلوب ربما فضل إراحة صلاح بسبب حالته البدنية وكونه كان صائمًا في جزء من المباراة.

وكسر النجم المصري صيامه بعد انطلاق المباراة بـ24 دقيقة تقريبا رفقة زميله إبراهيما كوناتي.

ورغم خروجه الغاضب، أظهر صلاح فرحة عارمة بهدف زميله أليكسيس ماك أليستر الحاسم في مرمى شيفيلد خلال الشوط الثاني من المباراة.