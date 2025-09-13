أثّر في النتيجة.. خطأ كارثي لحكم مباراة الأهلي والاتفاق (فيديو)

اتهم الخبير التحكيمي، فهد المرداسي، الحكم اليوناني أناستاسيوس سيديروبولوس، الذي أدار لقاء الأهلي والاتفاق، ضمن منافسات الجولة الثانية للدوري السعودي لكرة القدم، بالتأثير في نتيجة اللقاء بعدم احتساب ركلة جزاء واضحة.

وحسم التعادل السلبي مباراة الأهلي والاتفاق، التي أقيمت، يوم الجمعة، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، على ملعب نادي الاتفاق.

أخبار ذات علاقة رغم التعادل أمام الاتفاق.. من أكثر لاعب حصل على إشادة من جماهير الأهلي؟

أخبار ذات علاقة ترتيب الدوري السعودي.. الأهلي يسقط في فخ التعادل أمام الاتفاق

ويتساوى الأهلي والاتفاق في عدد النقاط، إذ رفع كل منهما رصيده إلى 4 نقاط، فقد حقق "الراقي" الفوز على نيوم (1-0)، بينما انتصر الاتفاق على الخلود (2-1)، في الجولة الأولى.

أخبار ذات علاقة ملخص وأهداف ونتيجة مباراة الأهلي ضد الاتفاق في الدوري السعودي

وقال فهد المرداسي في تصريحات تلفزيونية: "في الدقيقة 49 بالشوط الثاني كانت هناك ركلة جزاء لم تحتسب لفريق الأهلي وهناك دفع بكلتا اليدين وهي حالة واضحة جدا، وأثرت على نتيجة المباراة، وهي الحالة الوحيدة المؤثرة، ولذلك تقييم الحكم (7.4)".

وكان غالينو لاعب الأهلي قد تعرض للدفع من راضي العتيبي، ظهير الاتفاق، ما حرمه من الاستفادة من الكرة بعدما تخطّى منافسه.

يذكر أن "الراقي" يواجه العديد من التحديات الصعبة هذا الموسم، بالمنافسة على لقبي الدوري وكأس الملك ونخبة آسيا، فضلًا عن كأس القارات (الكونتيننتال).