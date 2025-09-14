أول تعليق من لودي بعد فسخ عقده مع الهلال السعودي

علق البرازيلي رينان لودي، نجم الهلال السعودي، على اتخاذه خطوة فسخ تعاقده مع الفريق الأول لكرة القدم والرحيل عن صفوفه، وهو القرار الذي صدم إدارة "الزعيم".

وأعلن نادي الهلال السعودي تلقيه خطابًا بشأن فسخ التعاقد مع الظهير الأيسر البرازيلي رينان لودي، يوم الأحد.

وأصدر الهلال بيانًا قال فيه: إن لودي، الذي انضم العام الماضي من مارسيليا، غادر إلى البرازيل بالفعل، حيث "تلقى النادي خطابًا من ممثله القانوني، بعد سفره، يفيد بفسخ عقده الساري مع النادي".

وأكد هشام الكثيري مدير التواصل في الهلال، أن إدارة النادي "لن تتردد في اتخاذ كافة الخطوات النظامية التي من شأنها حفظ حقوق النادي".

وأضاف الكثيري أنه سيتم الإعلان عن مستجدات القضية لاحقًا، "سعيًا إلى تعزيز الشفافية مع جمهور الهلال".

جاء إعلان الهلال بعد تعادله مع القادسية 2-2 في ثاني جولات الدوري السعودي.

وخرج لودي من حسابات سيموني إنزاغي، المدير الفني للهلال، وتم رفع اسمه من القائمة المحلية؛ في أعقاب تعاقد الهلال مع الظهير الأيسر الفرنسي ثيو هيرنانديز، في صيف العام الحالي.

بيان لودي

من جانبه، قال لودي في بيان أصدره، اليوم الأحد: "في مطلع عام 2024، انضممت إلى أكبر نادٍ في آسيا بعقد يمتد لثلاثة أعوام ونصف العام. لطالما شعرت بالفخر الكبير لتمثيل نادي الهلال، قاتلت من أجل أهداف النادي، كرّست نفسي بالكامل، ودافعت عن قوة كرة القدم السعودية".

وأضاف: "خلال فترة وجيزة، حققت أربعة ألقاب، لكنني كنت دائمًا أطمح للمزيد، عملت بجد من أجل مساعدة الهلال على بلوغ القمة، حيث يستحق أن يكون، بدأت موسم 2025/26 بدافع قوي لتحقيق المزيد من البطولات للنادي، من دون التفكير في المنافسة مع لاعبين آخرين، لكن بعد فترة الإعداد في ألمانيا، فوجئت بأنني لن أتمكن من المشاركة في الدوري السعودي، وأن مشاركتي ستقتصر على عدد محدود جدًّا من المباريات، في دوري أبطال آسيا للنخبة فقط، هذا الموقف جعلني أعيد التفكير في مستقبلي".

وتابع: "ما زال لديّ الكثير من الأحلام في كرة القدم، ولن أحصل على دقائق لعب كافية هذا الموسم، وخلال الأسابيع الماضية، حاولت التوصل إلى حل مع النادي لأكون متاحًا في جميع مباريات الهلال، لكنني لم أتلقَ أي رد حول إمكانية حل هذه المسألة بطريقة ودية، لذلك، لجأت إلى المشورة القانونية، وتم إخباري بأنه لا يمكن حرماني من مزاولة مهنتي. اتخذت قرارًا بالمطالبة بحقي، مثل أي عامل يُمنع من أداء عمله".

وأردف: "آمل بشدة أن تقوم الجهات المسؤولة بالبت في قضيتي بأسرع وقت ممكن، حتى أعود لممارسة ما أحب بلا قيود، وأنا ممتن جدًّا لكل الدعم الذي أظهره لي الجمهور على مدار الشهور العشرين الماضية أنتم الوقود الذي يدفع الهلال كل يوم، كما أشكر الطاقم الفني والطبي للنادي، وخاصة الأخصائيين الفيزيائيين وزملائي اللاعبين الذين جمعتني بهم علاقة صداقة قوية".

وخاض لودي 56 مباراة رسمية مع الهلال، سجل خلالها 4 أهداف، بجانب 11 تمريرة حاسمة، كما لعب 19 مباراة دولية مع المنتخب البرازيلي.