الشباب السعودي يقدم عرضًا ضخمًا للتعاقد مع خوسيه سيفونتس لاعب لوس أنجلوس الأمريكي

ووفقًا للصحيفة البرازيلية، فإن إدارة الشباب قدمت عرضًا للاعب الإكوادوري بلغت قيمته 4 ملايين يورو، لكسب خدماته خلال الموسم المقبل.

وأشارت إلى أن خوسيه يرغب في الرحيل عن ناديه، لكن رغبات اللاعب بعيدة كل البعد عن دوري شرق أوسطي، حيث يريد الذهاب إلى أوروبا، بما أنه بعمر الـ23 عامًا.

وانضم خوسيه سيفونتس البالغ من العمر 23 عامًا، لنادي لوس أنجلوس الأمريكي، في يناير 2020، قادمًا من الجامعة الكاثوليكية.

وبدأ مسي مسيرته الكروية مع الجامعة الكاثوليكية في 2016، كما لعب لنادي سي دي أمريكا، ويشارك المنتخب الأكوادوري، منذ العام 2019، وتبلغ القيمة السوقية للاعب نحو 12 مليون يورو.

ويحتل الشباب صدارة ترتيب جدول دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 40 نقطة بالتساوي مع النصر والاتحاد مع فارق الأهداف.