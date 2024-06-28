روديغر يزف أخبارا سارة للمنتخب الألماني

وتحوم الشكوك حول مشاركة روديغر في اللقاء، بعد إصابته بشد في الفخذ في المباراة التي تعادل فيها المنتخب الألماني مع نظيره السويسري 1-1 في ختام دور المجموعات.

ولم يُسمح لوسائل الإعلام إلا برؤية 15 دقيقة فقط من المران.

وعلى الأرجح، سيتم حسم مشاركة روديغر في اللقاء من عدمه في يوم المباراة.

وسيتعين على يوليان ناغلسمان مدرب المنتخب الألماني أن يستبدل جوناثان تاه؛ بسبب الإيقاف لتراكم الإنذارات.

ومن المرجح أن يشارك نيكو شلوتربيك مدافع دورتموند، بدلا من تاه، لاعب باير ليفركوزن، في التشكيل الأساسي للفريق.