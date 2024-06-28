روديغر يزف أخبارا سارة للمنتخب الألماني
تواجد أنطونيو روديغر مدافع المنتخب الألماني لكرة القدم في المران الختامي للفريق، يوم الجمعة، قبل التوجه لدورتموند لمواجهة المنتخب الدنماركي، السبت، في دور الـ16 ببطولة أمم أوروبا "يورو 2024".
وتحوم الشكوك حول مشاركة روديغر في اللقاء، بعد إصابته بشد في الفخذ في المباراة التي تعادل فيها المنتخب الألماني مع نظيره السويسري 1-1 في ختام دور المجموعات.
ولم يُسمح لوسائل الإعلام إلا برؤية 15 دقيقة فقط من المران.
وعلى الأرجح، سيتم حسم مشاركة روديغر في اللقاء من عدمه في يوم المباراة.
وسيتعين على يوليان ناغلسمان مدرب المنتخب الألماني أن يستبدل جوناثان تاه؛ بسبب الإيقاف لتراكم الإنذارات.
ومن المرجح أن يشارك نيكو شلوتربيك مدافع دورتموند، بدلا من تاه، لاعب باير ليفركوزن، في التشكيل الأساسي للفريق.
بعد تصدر منتخب ألمانيا مجموعته في الدور الأول من بطولة أوروبا لكرة القدم 2024 وتلقيه الدعم من بلاده بأكملها، يتعين على المدرب يوليان ناغلزمان اتخاذ قرارات صعبة قبل مواجهة الدنمارك في دور الـ16.
ومن برلين إلى براونشفيغ، يتساءل كل مشجع ألماني عن اختيارات المدرب للخط الأمامي في المباراة المقررة يوم السبت، إذ كان كاي هافرتس الخيار المفضل للمباريات الثلاث لألمانيا في المجموعة الأولى، بينما شارك نيكلاس فولكروغ من مقاعد البدلاء ليسجل أكثر من هدف كان المنتخب بحاجة إليه.
وشكل الهدف الأخير لفولكروغ علامة فارقة في المباراة الأخيرة للفريق بالمجموعة.
فقد كانت ألمانيا متأخرة بهدف أمام سويسرا وبدت في طريقها لاحتلال المركز الثاني، لكن فولكروغ سجل هدف التعادل 1-1 في الوقت المحتسب بدل الضائع لتحرز بلاده صدارة المجموعة.
ورغم كل القدرات التي يتمتع بها هافرتس، لم يسجل أي هدف حتى الآن في بطولة أوروبا، وأمام الدفاع الدنماركي الذي قاد الفريق للدور الثاني عبر ثلاثة تعادلات مع إنجلترا، وسلوفاكيا، وصربيا، قد تكون قوة فولكروج وإمكاناته البدنية هي الخيار الأفضل.