صحف رياضية: نسف عودة ميسي.. عمل فني وإلى النهائي.. والملك ليبرون جيمس

ركزت الصحيفة على تأهل ريال مدريد لنهائي كأس العالم للأندية بالفوز على الأهلي 4-1 في نصف النهائي وكتبت: "عمل فني وإلى النهائي" و"الأهلي كان منافسا جيدا".الصحيفة اهتمت بتحطيم ليبرون جيمس الرقم التاريخي لكريم عبدالجبار في كرة السلة الأمريكية وكتبت: "38390 نقطة، ملك إلى الأبد"..ركزت الصحيفة على تصريحات ماتياس شقيق ليونيل ميسي حول عودته لبرشلونة وكتبت: "نسف عودة ميسي".الصحيفة اهتمت بتأهل ريال مدريد لنهائي كأس العالم للأندية على حساب الأهلي المصري 4-1 وكتبت: "لكمة ريال مدريد تضعه في النهائي بعد مباراة رمادية أمام الأهلي".كما اهتمت الصحيفة بحوارها مع زوجة داني ألفيس السابقة وكتبت: "لم يكن ألفيس يفعل شيئًا كهذا، فقد عرفته منذ 22 عامًا ولن يكون قادرًا على إهانة المرأة".كما اهتمت بتحطيم ليبروس جيمس رقم كريم عبدالجبار كأفضل هداف في تاريخ كرة السلة الأمريكية..ركزت الصحيفة على تحطيم ليبرون جيمس الرقم القياسي لكريم عبدالجبار وكتبت: "الملك ليبرون".الصحيفة تحدثت عن مستقبل سيرجيو بوسكيتس في برشلونة وكتبت: "عرض أمام بوسكيتس".الصحيفة اهتمت بتأهل ريال مدريد لنهائي كأس العالم للأندية على حساب الأهلي 4-1 وكتبت: "ريال مدريد في النهائي لمواجهة الهلال".كما اهتمت بإقصاء باريس سان جيرمان من كأس فرنسا بعد الهزيمة أمام أولمبيك مارسيليا 2-1 وكتبت: "باريس سان جيرمان ميسي ونيمار أقصي"..ركزت الصحيفة على تأهل ريال مدريد لنهائي كأس العالم للأندية بعد الفوز في نصف النهائي على الأهلي 4-1 وكتبت: "المهمة تمت".الصحيفة اهتمت بتحطيم ليبرون جيمس الرقم القياسي لكريم عبدالجبار في الدوري الأمريكي للمحترفين في كرة السلة وكتبت: "ليبرون جيمس هو الملك الجديد".كما اهتمت بدوري السوبر الأوروبي وكتبت: "دوري السوبر الأوروبي منافسة مفتوحة".كما اهتمت بتطورات إصابة بوسكيتس وكتبت: "بوسكيتس سيغيب عن برشلونة أمام مانشستر يونايتد"..ركزت الصحيفة على تعادل مانشستر يونايتد 2-2 أمام ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز وكتبت: "هذا جيد جادون سانشو، البديل السوبر ساعد مانشستر يونايتد في العودة".كما اهتمت بتأهل فولهام للدور القادم من كأس الاتحاد الإنجليزي بالفوز على سندرلاند 3-2 في مباراة إعادة..ركزت الصحيفة على تأهل أولمبيك مارسيليا للدور القادم من كأس فرنسا بعد الفوز على باريس سان جيرمان 2-1 وكتبت: "قوي جدا".الصحيفة اهتمت بتأهل نانت وأولمبيك ليون بضربات الترجيح وكتبت: "نانت وأولمبيك ليون يرتعشان".كما اهتمت بتحطيم ليبرون جيمس الرقم القياسي لكريم عبدالجبار وكتبت: "ليبرون جيمس يصنع التاريخ"..ركزت الصحيفة على قضية يوفنتوس ووجود مدعٍ عام يكره الفريق وكتبت: "ظهور مدعٍ عام ضد يوفنتوس".الصحيفة اهتمت بنجم ميلان البلجيكي الشاب شارل دي كيتيلاري وكتبت: "دي كيتيلاري يتخبط في ميلان، خارج اللعب".