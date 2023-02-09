صحف رياضية: نسف عودة ميسي.. عمل فني وإلى النهائي.. والملك ليبرون جيمس

ركزت الصحيفة على تصريحات ماتياس شقيق ليونيل ميسي حول عودته لبرشلونة وكتبت: "نسف عودة ميسي".

الصحيفة اهتمت بتأهل ريال مدريد لنهائي كأس العالم للأندية على حساب الأهلي المصري 4-1 وكتبت: "لكمة ريال مدريد تضعه في النهائي بعد مباراة رمادية أمام الأهلي".

كما اهتمت الصحيفة بحوارها مع زوجة داني ألفيس السابقة وكتبت: "لم يكن ألفيس يفعل شيئًا كهذا، فقد عرفته منذ 22 عامًا ولن يكون قادرًا على إهانة المرأة".

كما اهتمت بتحطيم ليبروس جيمس رقم كريم عبدالجبار كأفضل هداف في تاريخ كرة السلة الأمريكية.