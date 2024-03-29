ريال مدريد لا يريد "طرد" مودريتش
كشفت صحيفة "ماركا" عن تطور جديد بشأن مستقبل الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب وسط ريال مدريد.
وجدد ريال مدريد عقد مودريتش حتى نهاية الموسم الحالي وسط شكوك حول تجديد عقده مجددا مع بلوغه 38 عاما.
ويزداد الحديث عن مستقبل مودريتش، ما بين رحيله بنهاية عقده أو بقائه لعام آخر، علما أنه انتقل لريال مدريد صيف عام 2013.
وسلط الصحفي في صحيفة "ماركا" خوان إغناسيو غارسيا أوتشوا، الضوء على موقف ريال مدريد بشأن مستقبل مودريتش.
وذكر الصحفي أن ريال مدريد يبدو ليس حريصًا على أن يكون الطرف الذي يبدأ المحادثة حول الانفصال عن مودريتش.
وبدلًا من ذلك، يفضل ريال مدريد انتظار قيام مودريتش بالخطوة الأولى فيما يتعلق برحيله.
وأوضح خوان إغناسيو غارسيا أوتشوا أن هذا النهج الصبور يؤكد على الاحترام والإعجاب الذي يكنه ريال مدريد لمودريتش، ما يعكس إحجامه عن مواجهة النهاية المحتملة لفترة ولايته اللامعة مع الفريق بشكل مباشر. وأشار إلى أن هذا الوضع يمثل معضلة معقدة، فمودريتش، المعروف بالتزامه الثابت باللعب على أعلى مستوى، لا يظهر أي علامات على رغبته في مغادرة ريال مدريد.
وهذا يضع رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز، في موقف صعب، وتساءل إن كان بيريز على استعداد لقول "لا" لمودريتش، اللاعب الذي ساهم كثيرًا في نجاح النادي.
ومع تقدم الموسم، تزداد حدة الترقب حول مستقبل مودريتش، رغم أنه لم يصدر أي تصريحات عامة من ريال مدريد أو مودريتش حول مستقبل اللاعب.
ويبدو أن استراتيجية ريال مدريد هي الانتظار، ما يسمح بمرور الوقت على أمل أن يبدأ مودريتش المناقشات حول رحيله.
ولعب مودريتش 33 مباراة مع ريال مدريد الموسم الحالي، وبشكل عام للعب للميرنغي 521 مباراة، سجل فيها 39 هدفا، وصنع 84.