ريال مدريد لا يريد "طرد" مودريتش

كشفت صحيفة "ماركا" عن تطور جديد بشأن مستقبل الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب وسط ريال مدريد.

وجدد ريال مدريد عقد مودريتش حتى نهاية الموسم الحالي وسط شكوك حول تجديد عقده مجددا مع بلوغه 38 عاما.

ويزداد الحديث عن مستقبل مودريتش، ما بين رحيله بنهاية عقده أو بقائه لعام آخر، علما أنه انتقل لريال مدريد صيف عام 2013.

وسلط الصحفي في صحيفة "ماركا" خوان إغناسيو غارسيا أوتشوا، الضوء على موقف ريال مدريد بشأن مستقبل مودريتش.

وذكر الصحفي أن ريال مدريد يبدو ليس حريصًا على أن يكون الطرف الذي يبدأ المحادثة حول الانفصال عن مودريتش.

وبدلًا من ذلك، يفضل ريال مدريد انتظار قيام مودريتش بالخطوة الأولى فيما يتعلق برحيله.