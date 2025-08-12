هتاف يفجر غضبا ورد فوري بصورة.. من هي هدى بهاء زوجة زيزو؟

تصاعد الجدل حول أحمد مصطفى زيزو، لاعب النادي الأهلي، وزوجته هدى بهاء، بعد الهتافات المعادية التي تعرض لها من جماهير الزمالك خلال مباراة الفريق الأبيض أمام سيراميكا كليوباترا مساء الجمعة الماضية، في الجولة الأولى من الدوري المصري.

زيزو، البالغ من العمر 29 عاما، كان قد رفض تجديد عقده مع الزمالك ورحل رسميا إلى الأهلي في صفقة أعلن عنها النادي الأحمر يوم 6 يونيو الماضي، ما زاد من حدة التوتر بينه وبين جماهير القلعة البيضاء.

رد فوري

محامي اللاعب، وبحسب تصريحات منسوبة لوالده، قدم دليلا على الهتافات المسيئة تمثل في "أسطوانة مدمجة" تضم مقاطع من الهتافات التي تعرض لها زيزو أثناء لعبه للزمالك، وأخرى من المباراة الأخيرة أمام سيراميكا كليوباترا، لتوثيق الواقعة بشكل رسمي.

وبعد هذه الأحداث، رد زيزو بصورة نشرها عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام" برفقة زوجته هدى بهاء، مرفقة برمز تعبيري للقلوب، في رسالة بدت شخصية لكنها لفتت أنظار المتابعين وسط الأجواء المشحونة، واعتبرها البعض إشارة لتجاهل الضغوط والاستفزازات.

من هي زوجة زيزو؟

في العام الماضي، ظهرت هدى بهاء مع زوجها في حلقة من برنامج "صاحبة السعادة" مع الإعلامية إسعاد يونس، عندما كان زيزو لا يزال لاعبا في الزمالك.

خلال اللقاء، تحدث زيزو عن دعمه الأسري وأثر عائلته على مسيرته، مؤكدًا أن هدى لم تكن تهتم بكرة القدم قبل زواجهما، لكنها تحولت إلى مشجعة، واعتادت حضور المباريات معه، وذلك خلال فترة لعبه للزمالك.

كما أشار إلى أن ابنتهما آيلا أصبحت تحفظ أغاني جماهير الزمالك وتشجع الفريق بحماس منقطع النظير، وكان ذلك أيضًا حينما كان اللاعب يرتدي القميص الأبيض.

من جانبها، تحدثت هدى بهاء عن تجربتها بعد شهرة زوجها، قائلة إنها شعرت في البداية ببعض الانزعاج من اهتمام المعجبات بزيزو".

وتابعت: "مع الوقت أدركت أن الأمر يعكس محبة الجماهير، وأصبحت أكثر تقبلا لهذا الجانب من حياته".

قصة التعارف

كشف زيزو أن بداية تعارفه على هدى كانت صدفة أثناء إجازة قضاها في مصر قادما من البرتغال، حيث شاهدها وهي تسير في الشارع، وطلب من شقيقته أن تتحدث معها.

وأكد زيزو أنه وجد في زوجته صفات "بنت البلد التي تربت على الأصول"، وهو ما جعله يشعر منذ اللحظة الأولى بأنها شريكة حياته المثالية.