احتفال مؤثر بالدموع بين نيكو ويليامز ووالدته بعد التتويج بلقب اليورو (فيديو)

احتفل نيكو ويليامز، نجم منتخب إسبانيا، بطريقة مؤثرة بتتويجه بلقب كأس أوروبا "يورو 2024".

وساهم ويليامز في تتويج المنتخب الإسباني بالفوز على حساب إنجلترا بنتيجة 2-1 مساء الأحد.

وسجل نيكو ويليامز هدف التقدم لصالح إسبانيا في الدقيقة 47، بينما أحرز منتخب إنجلترا هدف التعادل عن طريق كول بالمر في الدقيقة 73، ثم أحرز البديل ميكيل أويارزابال هدف الفوز في الدقيقة 86.

وتوجه ويليامز إلى والدته في المدرجات، واحتضنها باكيًا بعد التتويج باللقب في لقطة خطفت أنظار المتابعين.

وقال ويليامز خلال تصريحات للصحفيين بعد المباراة إنه سعيد بالفوز باللقب مع إسبانيا مؤكدًا أن المباراة كانت صعبة للغاية أمام إنجلترا؛ لأنه منافس يملك العديد من الحلول واللاعبين القادرين على صناعة الفارق.

وأضاف "الآن أصبحنا أبطال أوروبا، ولكننا نسعى للتتويج بلقب كأس العالم 2026، هذا هو هدفنا القادم، وسنسعى إلى تحقيقه".

وأتم ويليامز قائلًا "نحن مجموعة رائعة ونستحق التتويج، أصبحنا فريقًا لا يقهر ولا أحد يمكنه الفوز علينا بسهولة، ونحلم بإنجازات جديدة بعد حصد لقب اليورو".

وارتبط اسم نيكو ويليامز نجم أتلتيك بلباو بالرحيل إلى برشلونة الإسباني في الموسم المقبل.

وتألق ويليامز بشكل لافت في النسخة الحالية لليورو وخاصة في ظل شراكته مع الواعد لامين يامال نجم برشلونة الإسباني.