الرياضي الأعلى دخلا.. كريستيانو رونالدو يصبح "مليارديرا" رسميا

كشفت تقارير إعلامية أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي أصبح رسميًا "مليارديرا"، ليكون أول لاعب كرة قدم في التاريخ يحقق هذه المكانة من ثروته الذاتية.

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في يونيو 2020، انتشرت تقارير على نطاق واسع تزعم أن رونالدو أصبح مليارديرًا بالفعل، لكن هذه الأنباء استندت إلى سوء فهم شائع.

فرونالدو في ذلك العام حقق 105 ملايين دولار من الرواتب والإعلانات خلال 12 شهرًا فقط، ما رفع إجمالي دخله المهني منذ بداية مسيرته إلى أكثر من مليار دولار.

لكن ذلك لم يكن يعني أن صافي ثروته قد تجاوز المليار، وذلك بعد خصم الضرائب والإنفاق والاستثمارات، كان لا يزال أقل من هذا الرقم بمئات الملايين.

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قفزة غير مسبوقة في الثروة

بعد خمس سنوات، تغيّر الوضع كليًا. العقد الجديد الذي وقّعه رونالدو الشهر الماضي مع نادي النصر السعودي قلب كل المعادلات.

العقد يُعد الأعلى في تاريخ الرياضة على الإطلاق، بقيمة إجمالية قد تصل إلى 936 مليون دولار إذا تحققت كل الحوافز والعوائد.

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تفاصيل العقد الاستثنائي:

وفقًا لشبكة (GSM) سيحصل رونالدو على راتب أساسي 224 مليون دولار سنويًا، ومكافأة توقيع تبدأ بـ 31 مليون دولار وقد تصل إلى 48 مليونا.

كما استحوذ رونالدو على حصة ملكية 15% في نادي النصر، تُقدّر بـ 42 مليون دولار.

وسيحصل "الدون" أيضا على 5 ملايين دولار مخصصة لتكاليف الطيران الخاص، وفريق موظفين منزلي من 16 شخصًا على نفقة النادي، وحوافز إضافية تصل إلى 20 مليون دولار.

وأخيرًا سيحصد رونالدو عقودا دعائية ورعاية بقيمة 76 مليون دولار.

ثروة صافية بالمليارات

بحساب جميع هذه العناصر، أصبحت ثروة رونالدو الصافية الآن تتجاوز حاجز المليار دولار بوضوح، ما يجعله أول لاعب كرة قدم يحقق هذا الإنجاز بثروته الخاصة، دون وراثة أو شركات خارجية.

ومن المتوقع أن يظهر اسم رونالدو ضمن تصنيف "فوربس" المقبل لأغنى الرياضيين في العالم.