جماهير ريدينغ تقتحم أرض الملعب احتجاجا على إدارة النادي (فيديو)

اقتحمت جماهير فريق ريدينغ الملعب؛ للاحتجاج على مالك الفريق داي يونغ، خلال مواجهة بورت فايل، مساء اليوم السبت، في دوري الدرجة الثالثة.

ووفقا للعديد من الفيديوهات المتداولة على منصة "إكس"، فإن الجمهور دخل إلى الملعب خلال المباراة، رافضا أن يتم إكمالها احتجاجا على سوء إدارة الفريق.

ووفقا لما ذكرته قناة "بي إن سبورتس"، فقد توقفت مباراة ريدينغ مع بورت فايل بعد 16 دقيقة عندما اقتحم حوالي 1000 من مشجعي الفريق أرض الملعب.