جماهير ريدينغ تقتحم أرض الملعب احتجاجا على إدارة النادي (فيديو)
اقتحمت جماهير فريق ريدينغ الملعب؛ للاحتجاج على مالك الفريق داي يونغ، خلال مواجهة بورت فايل، مساء اليوم السبت، في دوري الدرجة الثالثة.
ووفقا للعديد من الفيديوهات المتداولة على منصة "إكس"، فإن الجمهور دخل إلى الملعب خلال المباراة، رافضا أن يتم إكمالها احتجاجا على سوء إدارة الفريق.
ووفقا لما ذكرته قناة "بي إن سبورتس"، فقد توقفت مباراة ريدينغ مع بورت فايل بعد 16 دقيقة عندما اقتحم حوالي 1000 من مشجعي الفريق أرض الملعب.
واصطحب الحكم روس جويس اللاعبين إلى غرف تبديل الملابس، بينما تجول المشجعون حول الملعب وأطلق بعضهم ألعابا نارية باللون الأزرق، قبل أن يقرر إلغاء المباراة بعد ذلك.
وكانت رابطة الدوري الإنجليزي، اتهمت نادي ريدينغ بارتكاب انتهاكات متعددة للوائحها فيما يتعلق بفشله في دفع أجور لاعبيه في ثلاث مناسبات خلال الموسم الماضي.
وخُصمت ست نقاط بالفعل من ريدينغ في أبريل؛ بعد أن اعترف بفشله في الامتثال لقيود الميزانية.
وأدى خصم النقاط في النهاية إلى هبوطه من دوري الدرجة الثانية عندما احتل المركز 22 بفارق ست نقاط عن منطقة الأمان.