الأهلي السعودي ينوي تقديم عرض مغر للتعاقد مع سيرجيو بوسكيتس

أفادت صحيفة "سبورت" بأن الأهلي السعودي يريد التعاقد مع سيرجيو بوسكيتس قائد برشلونة السابق.

وقبل أسابيع، رحل قائد برشلونة السابق عن الفريق ومنذ ذلك الحين ارتبط بالانضمام إلى إنتر ميامي حيث سيلعب زميله السابق ليونيل ميسي.

وذكرت "سبورت" أنه في الأسابيع الأخيرة بدا كل شيء جاهزًا لانتقال بوسكيتس إلى إنتر ميامي، لكن الأهلي طلب من اللاعب عدم اتخاذ قرار نهائي.