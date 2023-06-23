الأهلي السعودي ينوي تقديم عرض مغر للتعاقد مع سيرجيو بوسكيتس
أفادت صحيفة "سبورت" بأن الأهلي السعودي يريد التعاقد مع سيرجيو بوسكيتس قائد برشلونة السابق.
وقبل أسابيع، رحل قائد برشلونة السابق عن الفريق ومنذ ذلك الحين ارتبط بالانضمام إلى إنتر ميامي حيث سيلعب زميله السابق ليونيل ميسي.
وذكرت "سبورت" أنه في الأسابيع الأخيرة بدا كل شيء جاهزًا لانتقال بوسكيتس إلى إنتر ميامي، لكن الأهلي طلب من اللاعب عدم اتخاذ قرار نهائي.
وقالت الصحيفة إن الأهلي يحتاج إلى أيام قليلة لتقديم عرض مالي يزيد عن عرض إنتر ميامي ثلاث مرات.
وأكدت أن الأهلي مهتم جدا بالحصول على خدمات سيرجيو بوسكيتس لتقوية الفريق بعد عودته إلى دوري روشن.
وعن سبب تأخر عرض الأهلي قالت الصحيفة إن المديرين الجدد لن يتولوا مناصبهم حتى يوم 26 الحالي، ولذلك لا يمكن إرسال العرض قبل الأسبوع المقبل.
وتوقعت "سبورت" أن يكون عرض الأهلي لبوسكيتس لمدة ثلاثة مواسم، وأشارت إلى أن اللاعب يتعامل مع عرضين مهمين للغاية.
وأصبحت السعودية الوجهة الجديدة للاعبين المخضرمين حيث انضم كريستيانو رونالدو للنصر وكريم بنزيما ونغولو كانتي للاتحاد.
وبدأ سيرجيو بوسكيتس مسيرته مع الفريق الأول في برشلونة موسم 2008/2009، ولعب له 722 سجل فيها 18 هدفا وصنع 45، ونال مع برشلونة كل الألقاب الجماعية الممكنة.