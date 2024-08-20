رفع مسؤولو النادي الأهلي المصري عرضهم لضم عمر الساعي، لاعب الإسماعيلي، إلى 30 مليون جنيه مصري؛ من أجل إتمام الصفقة خلال الساعات المقبلة، لكنهم تلقوا صدمة من مسؤولي الدراويش.

وقال مصدر داخل النادي الأهلي، في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، إن محمود الخطيب، رئيس النادي، هو من يقود المفاوضات بنفسه لحسم الصفقة مع مسؤولي الإسماعيلي.

وأضاف: "الأهلي عرض رحيل اثنين من الناشئين إلى الدراويش لإقناع مسؤولي الأخير بإتمام صفقة عمر الساعي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية".

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وتابع المصدر: "مسؤولو الإسماعيلي رفضوا وتمسكوا بالحصول على 50 مليون جنيه لرحيل الساعي إلى الأهلي".

وأتم: "طلبات الإسماعيلي يرفضها رئيس النادي الأهلي، ويرى أنها مبالغ فيها، ولكن يحاول الوصول لنقطة اتفاق، خاصة أن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، متمسك بضم اللاعب".

ويجيد عمر الساعي، صاحب الـ21 عامًا، اللعب في مركز خط الوسط، وخاض اللاعب رفقة نادي الإسماعيلي 31 مباراة في مسابقة الدوري المصري الممتاز لموسم 2023-24، مسجلًا 4 أهداف، وساهم في صناعة 4 أهداف أخرى.

ويستعد الإسماعيلي لملاقاة نظيره فريق سموحة، مساء الأربعاء، في إطار منافسات دور الـ16 من مسابقة كأس مصر لهذا الموسم.

وأنهى الدراويش الموسم المنصرم من مسابقة الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم في المركز الرابع عشر برصيد 33 نقطة.