بعد أسبوع مرعب.. الزمالك يتلقى دفعة هائلة قبل مباراة وادي دجلة

تلقى نادي الزمالك دفعة هائلة، بعد أسبوع مرعب من الأزمة والتحديات التي كادت تعصف بمستقبل النادي الأبيض.

وشهد نادي الزمالك، في الأيام القليلة الماضية، أسبوعًا حافلًا بالقلق والتحديات، انتهى بخبر سار أعاد التفاؤل إلى أسوار القلعة البيضاء قبل المواجهة المرتقبة مع وادي دجلة في الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

أخبار ذات علاقة أخبار مفرحة وقطعة إضافية.. بيان رسمي من الزمالك حول أرض أكتوبر

أزمة أرض النادي بمدينة 6 أكتوبر، التي ظلت تهدد استقرار الفريق، اقترب حلها بمساندة مباشرة من وزارة الإسكان، الأمر الذي شكل نقطة تحول حاسمة في مسيرة الزمالك هذا الموسم، خصوصًا أن النادي يحتل الصدارة بجدارة.

وتلقى الزمالك أنباء مبشرة قبل مباراة الزمالك ضد وادي دجلة في الدولة الخامسة من الدوري المصري، التي ستقام يوم الأحد المقبل، ليدخل الزمالك المباراة على أمل الحفاظ على القمة التي يتصدرها بـ10 نقاط.

أخبار ذات علاقة ذكر الأحرف الأولى من الأسماء.. الزمالك يرد على حملات التشويه بتصعيد خطير

تفاصيل الأسبوع المرعب

بدأت الأزمة عندما تعرض نادي الزمالك لمشكلة حقيقية بعد سحب أرضه في مدينة 6 أكتوبر، وهو ما شكل صدمة قوية لجماهير الفريق ومسؤولي النادي على حد سواء، فقد عانى النادي من توقف الأعمال على الأرض التي كان من المفترض أن تصبح مقرًا جديدًا للفريق، وسط شائعات برغبة جهة خليجية في استثمار الأرض، ما أثار مخاوف كبيرة حول مستقبل الفريق.

هذا الأسبوع المرعب كاد أن ينذر بفقدان الزمالك لأهم أصوله العقارية، ما كان سيؤثر مباشرة في استقرار النادي وميزانيته، خصوصًا في ظل المنافسة القوية في الدوري المصري التي تتطلب تحضيرات مالية وفنية مكثفة.

حل الأزمة

وسط هذا المأزق الكبير، جاء تدخل وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الذي استقبل وفد نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب في اجتماع هام ناقش خلاله الأزمة بعمق، وأكد دعم الوزارة للنادي.

أكد الوزير أن الحكومة تقف بجانب الزمالك، نافياً وجود أي نوايا لتحويل الأرض لأية جهة أخرى أو وجود مطور جديد، وتفهّم الخطوات التي اتخذها مجلس الإدارة الحالي للحفاظ على حقوق النادي.

هذا الاجتماع كان نقطة رئيسة أدت إلى تسوية الوضع وإعداد مذكرة عاجلة لتقدم إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لاتخاذ القرارات المناسبة.

أخبار ذات علاقة تحقيق رسمي.. 3 لاعبين يورطون الزمالك في أزمة كبرى

بشائر جديدة: قطعة أرض إضافية تنتظر الزمالك

لم تقتصر التطورات على حل أزمة الأرض بمدينة 6 أكتوبر، بل تضمن اللقاء مفاجأة سارة أخرى، فقد أعلن وزير الإسكان استعداد الوزارة لمنح نادي الزمالك قطعة أرض إضافية في التجمع الخامس، شأنها أن تشكل دعمًا مهمًا يخفف الأعباء المالية ويمنح الزمالك فرصة لتنمية أصوله العقارية وتعزيز مكانته على المستوى الرياضي والإداري.

هذا العرض يأتي في حالة إثبات الجدّية في استكمال العمل على أرض نادي الزمالك في أكتوبر، ما يعكس رغبة الدولة في مساندة النادي على المدى الطويل.

أخبار ذات علاقة نشر الفيديو الأصلي.. الزمالك يبرئ جماهيره ويتخذ قرارا صارما (فيديو)

استعدادات الزمالك للميركاتو الشتوي

في خضم هذه التطورات، بدأ مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب، والمدير الرياضي جون إدوارد تحركاته العملية لإعداد ملف صفقات الميركاتو الشتوي، مدركين أن المنافسة على لقب الدوري هذا الموسم لن تكون سهلة.

يدرك النادي أن الحفاظ على الصدارة والمضي قدمًا يتطلب دعمًا فنيًا وماليًا قويًا، ما يجعل من اقتراب حل أزمة الأرض عاملًا حاسمًا يعزز فرص النادي في التعاقد مع لاعبين مميزين وإعداد الفريق لأجل التحديات القادمة.