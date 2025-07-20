هل يحصل الأهلي على "أعظم هدايا الميركاتو" من الزمالك؟

اقتنص الأهلي المصري خدمات العديد من لاعبي منافسه التقليدي الزمالك في ظاهرة لافتة للأنظار خلال الفترة الأخيرة.

القائمة الحالية للأهلي تضم بالفعل 6 لاعبين سبق لهم ارتداء القميص الأبيض على رأسهم أحمد مصطفى "زيزو" المنضم حديثاً عقب نهاية عقده مع الزمالك.

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وتضم قائمة الأهلي أيضاً إمام عاشور وأحمد رضا ثنائي خط الوسط بجانب الجناح الأيسر المغربي أشرف بن شرقي وثنائي الدفاع ياسر إبراهيم وياسين مرعي وكلهم سبق له اللعب بقميص الزمالك.

وارتبط اسم لاعبين آخرين في الزمالك بالرحيل للأهلي، ولكن الساعات الماضية شهدت قراراً صارماً من القلعة البيضاء بإحالة اللاعب أحمد فتوح للتحقيق وتغريمه مليون جنيه مصري بعد ظهوره في حفل غنائي للمطرب راغب علامة وغيابه عن معسكر الإعداد.

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ويبقى السؤال هل يرحل أحمد فتوح إلى الأهلي مع احتمالية عرضه للبيع من جانب الزمالك؟ وهو ما يحاول "إرم نيوز" الإجابة عنه في السطور القادمة:

فتوح.. القطعة الناقصة في تشكيل الأهلي

على الصعيد الفني، يبدو أحمد فتوح القطعة الناقصة في تشكيل الأهلي خاصة أنه لاعب دولي في مركز الظهير الأيسر.

فتوح صاحب الـ 27 عاماً خاض مع الزمالك ما يزيد عن 179 مباراة، وسجل 6 أهداف وقدم 17 تمريرة حاسمة بخلاف أنه لعب 28 مباراة مع منتخب مصر وسجل هدفاً.

ويعاني الأهلي في مركز الظهير الأيسر مع رحيل التونسي علي معلول وعدم تفعيل بند شراء عقد المغربي يحيى عطية الله وإعارة كريم الدبيس.

وتعاقد الفريق الأحمر مع محمد شكري قادماً من سيراميكا كليوباترا، ولكن خبرات فتوح وقدراته الدفاعية والهجومية ترجح كفته.

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سيناريو عاشور.. الحل الأمثل

تواجه الصفقة المحتملة بضم أحمد فتوح شكوك حول التصرفات المثيرة للجدل من لاعب الزمالك بعد أن واجه اتهامات بتعاطي المخدرات والخروج من معسكر فريقه للسهر بجانب التورط في قضية قتل بالخطأ أثناء قيادة سيارته.

ولكن البعض يرى أن كل هذه السلوكيات قد تتغير داخل منظومة الأهلي مثلما حدث مع إمام عاشور لاعب الوسط والذي تصدى له مسؤولو القلعة الحمراء بغرامات طائلة حتى أصبح أفضل لاعبي الفريق في الموسم الماضي.

سيناريو الصفقة

لن يتحرك الأهلي لضم فتوح من الزمالك مباشرة، ولكن اللاعب قد ينضم للفريق الأحمر بسيناريو آخر بانتقاله إلى فريق وسيط ثم يرحل للأهلي.

وحال رغبة الأهلي في حسم الصفقة قد يوفر عرضاً داخل مصر أو خارجها لضم اللاعب ثم الحصول على خدماته في يناير المقبل.

وأبدى الأهلي اهتمامه بضم فتوح من قبل عام 2023، ولكن اللاعب جدد عقده حتى صيف 2027.