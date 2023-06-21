هالاند يحرج طفلًا بسبب قميص مانشستر يونايتد (فيديو)

يذكر أن هالاند سجل 52 هدفا خلال مشاركته في 53 مباراة مع مانشستر سيتي بمختلف المسابقات هذا الموسم، منهم 36 هدفا قادته نحو التتويج بلقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز.

كما توج هالاند بجائزة الحذاء الذهبي لأفضل هدافي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، برصيد 12 هدفًا.

وساهم هالاند في تتويج مانشستر سيتي بالثلاثية التاريخية للمرة الأولى في تاريخه، بعدما حصد الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي ثم لقب دوري أبطال أوروبا.