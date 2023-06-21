هالاند يحرج طفلًا بسبب قميص مانشستر يونايتد (فيديو)
قام النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي بإحراج طفل يرتدي قميص مانشستر يونايتد، حاول التقاط صورة تذكارية معه.
وتداول مغردون فيديو للمهاجم النرويجي هالاند وهو يلتقط صورة تذكارية مع طفل يرتدي قميص مانشستر يونايتد "الجار اللدود" للسيتي، ولكنه قام بإخفاء شعار اليونايتد حتى لا يظهر أمام الكاميرات.
وقال الطفل المشجع: "إيرلينغ، هل يمكنني الحصول على صورة؟"، ليرد النجم النرويجي: "انتظر.. ثم غطى على شعار مانشستر يونايتد والتقط صورة".
بعدها إرلينغ هالاند قال للمشجع الصغير: "احصل لنفسك على قميص جديد" وسط ضحك متبادل بين الطرفين.
يذكر أن هالاند سجل 52 هدفا خلال مشاركته في 53 مباراة مع مانشستر سيتي بمختلف المسابقات هذا الموسم، منهم 36 هدفا قادته نحو التتويج بلقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز.
كما توج هالاند بجائزة الحذاء الذهبي لأفضل هدافي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، برصيد 12 هدفًا.
وساهم هالاند في تتويج مانشستر سيتي بالثلاثية التاريخية للمرة الأولى في تاريخه، بعدما حصد الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي ثم لقب دوري أبطال أوروبا.