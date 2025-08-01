اسم كبير.. جون إدوارد ينتفض لإنهاء كارثة هجوم الزمالك

انتفض جون إدوارد، المدير الرياضي بنادي الزمالك، لتدعيم خط هجوم الفريق الأبيض في الموسم الجديد.

وتعاقد الزمالك مع عمرو ناصر وأحمد شريف ثنائي هجوم فاركو، بينما رحل حسام أشرف معاراً إلى سموحة.

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وأشارت مصادر مطلعة إلى أن الزمالك يتحرك بقوة من أجل تدعيم خط الهجوم بالتفاوض مع اللاعب الفلسطيني عدي الدباغ مهاجم شارلروا البلجيكي.

ويضغط مسؤولو القلعة البيضاء من أجل الحصول على خدمات اللاعب الدولي الفلسطيني لقيادة خط الهجوم الزملكاوي في الموسم الجديد.

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ويبلغ عدي الدباغ 26 عاماً، ويرتبط بعقد مع الفريق البلجيكي حتى شهر يونيو المقبل.

ولعب الدباغ مع أندية هلال القدس الفلسطيني، والسالمية، والقادسية، والعربي، في الدوري الكويتي قبل الرحيل إلى أروكا البرتغالي في صيف 2021.

وانضم اللاعب الفلسطيني، في يناير 2023، إلى شارلروا البلجيكي، بينما خرج معاراً، في الموسم الماضي، إلى أبريدن الإسكتلندي.

وخاض الدباغ 42 مباراة دولية مع منتخب فلسطين، وسجل 16 هدفاً، كما أنه لعب 44 مباراة مع فريقه شارلروا، وسجل 7 أهداف، وقدم 3 تمريرات حاسمة.

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وتسمح لوائح الدوري المصري بقيد اللاعب الفلسطيني كمواطن محلي، وهو ما يجعل صفقة الدباغ مناسبة للزمالك لعدم قيده كلاعب أجنبي.