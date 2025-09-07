بث مباشر ونتيجة وأهداف مباراة السعودية والعراق في كأس الخليج للشباب

يطمح المنتخب السعودي للشباب (دون 20 عاما) إلى التأهل للدور النهائي من كأس الخليج للشباب 2025 عندما يلاقي المنتخب العراقي اليوم الأحد في مدينة أبها السعودية.

ويلتقي المنتخبان السعودي والعراقي في مباراة نصف النهائي على ملعب مدينة الأمير سلطان الرياضية في أبها.

وتقام مباراة نصف النهائي الثانية بين عمان واليمن في وقت لاحق من اليوم الأحد.

وكان المنتخب السعودي للشباب وصل في فبراير الماضي إلى نهائي كأس آسيا (دون 20 عاما) قبل أن يخسر المباراة النهائية أمام أستراليا بركلات الترجيح.

ويلعب منتخب السعودية بالتشكيلة التالية:

عبدالله المحيسن، ياسر الظفيري، محمد فلاتة، أمجد حراج، فارس بن سالم، محمد القحطاني، محمد الصرنوخ، طلال حارثي، إلياس أبو بكر، عبد العزيز الشمري، عبد الرحمن سفياني.

أما المنتخب العراقي فيلعب بالتشكيلة التالية:

سجاد محمد في حراسة المرمى، محمد بشير، سجاد حسين، زين العابدين ياسر، علي الأكبر أمين، ياسر وسام، فليج حسن، علي خالد، علي الرضا حيدر، كرار كاظم، يوسف صلاح.

وفي ما يلي رابط البث المباشر وتغطية مباشرة لأبرز أحداث ولقطات مباراة السعودية والعراق في نصف نهائي كأس الخليج للشباب 2025 في مدينة أبها:

رابط البث المباشر:

الدقيقة 9: منتخب السعودية يحرز هدف التقدم عن طريق عبدالعزيز الشمري بعد هجمة منظمة وتوزيعة على المقاس من الجهة اليمنى للهجوم.

نهاية الشوط الأول بتقدم السعودية على العراق (1 ـ 0).

الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني.

الدقيقة 60: المنتخب السعودي أفضل على أرض الملعب وهجماته أكثر خطورة من نظيره العراقي لكن نتيجة الشوط الأول لا تزال مستمرة.

السعودية ـ العراق 1 ـ0.

الدقيقة 70: منتخب العراق ينزل إلى الهجوم ويهدد دفاعات السعودية في أكثر من مناسبة لكن النتيجة لا تتغير.

الدقيقة 80: المنتخب السعودي يحافظ على ثباته دفاعيا ويعكس بعض الهجمات الخطيرة التي كادت إحداها أن تنتهي في الشباك العراقية.

رفاق عبد العزيز الشمري يتقدمون 1 ـ 0.

الدقيقة 90: المنتخب العراقي يدرك التعادل في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة.

عبد الرحمان صبياني مدافع المنتخب السعودي يغالط حارس مرماه بالخطأ ويسجل للمنتخب العراقي بالنيران الصديقة.