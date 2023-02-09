قائمة نادي الزمالك في دوري أبطال أفريقيا
كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، قائمة الزمالك المشاركة في النسخة الحالية بدوري أبطال أفريقيا.
ولم تشمل القائمة أسماء الصفقات الشتوية التي أبرمها الزمالك لفشل قيدهم محليا بقائمة الفريق؛ لتمسك اتحاد الكرة المصري بالحصول على جزء من المتأخرات العالقة.
وفي السوق الشتوي الأخير تعاقد الزمالك مع أحمد بلحاج، وناصر منسي، وقطع إعارة محمود شبانة.
وشهدت القائمة تواجد 4 لاعبين رحلوا في الانتقالات الشتوية، وهم: يوسف إبراهيم "أوباما" وإمام عاشور وحسام أشرف وزكريا الوردي.
وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:
حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي - السيد عطية - محمد نديم.
الدفاع: محمود حمدي "الونش" - أحمد فتوح – مصطفى الزناري – محمد عبدالشافي – حسام عبدالمجيد – محمد طارق - محمد عبدالغني - عبدالله جمعة – حمزة المثلوثي.
الوسط: أحمد سيد "زيزو" – محمد حسام "بيسو" - عمر جابر – إمام عاشور – زكريا الوردي – نبيل عماد – عبدالله محمد – محمود عبدالرازق "شيكابالا" – محمد أشرف "روقا" – عمرو السيسي.
الهجوم: حسام أشرف – سيف فاروق جعفر - يوسف أسامة نبيه – سيد عبدالله – يوسف إبراهيم "أوباما" – إبراهيما نداي – سامسون أكينيولا – مصطفى شلبي – سيف الدين الجزيري.
وسيلعب الزمالك في دوري أبطال أفريقيا مع الترجي التونسي والمريخ السوداني وشباب رياضي بلوزداد الجزائري.