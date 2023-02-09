قائمة نادي الزمالك في دوري أبطال أفريقيا

وفي السوق الشتوي الأخير تعاقد الزمالك مع أحمد بلحاج، وناصر منسي، وقطع إعارة محمود شبانة.

وشهدت القائمة تواجد 4 لاعبين رحلوا في الانتقالات الشتوية، وهم: يوسف إبراهيم "أوباما" وإمام عاشور وحسام أشرف وزكريا الوردي.