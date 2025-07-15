نجم الأهلي المصري يرحل إلى لايبزيغ الألماني

وافق مجلس إدارة الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب على رحيل أحد أبرز نجوم النادي إلى لايبزيغ الألماني في الموسم الجديد (2025 – 2026).

وتلقى الأهلي عرضاً رسمياً لبيع لاعبه المتألق أحمد خيري نجم الفريق الأول لكرة اليد والذي يلعب في صفوف منتخب مصر من جانب لايبزيغ الألماني.

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ونال العرض موافقة إدارة الأهلي التي استقرت على رحيل اللاعب والسماح له بخوض تجربة جديدة في أوروبا.

ووافقت إدارة الأهلي مؤخراً على رحيل اللاعب عبد الرحمن فيصل إلى صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة اليد بناء على طلب المدرب الدنماركي ستيفن مادسن الذي تولى قيادة الفريق الفرنسي بعد رحيله عن القلعة الحمراء.

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من هو أحمد خيري؟

يبلغ أحمد خيري 30 عاماً، ويلعب في مركز الدفاع في صفوف الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي.

وبدأ خيري مشواره مع نادي الجزيرة حتى عام 2018 حين رحل إلى الأهلي في صفقة مميزة، ودافع عن ألوان القلعة الحمراء لمدة موسمين قبل المغادرة في عام 2020.

ولعب خيري في الدوري الروماني خلال الفترة بين 2020 إلى 2022 مع ناديي ستيوا بوخارست ودينامو بوخارست قبل العودة مجدداً إلى صفوف الأهلي.

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وخاض اللاعب 91 مباراة مع منتخب مصر لكرة اليد، وحقق ألقاب كأس الأمم الأفريقية الثلاث 2020 و2022 و2024.