15 لاعبا متاحا فقط.. بوكيتينو يدافع عن الطاقم الطبي لتشيلسي وسط موجة إصابات

دافع المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو عن الطاقم الطبي في تشيلسي، وسط موجة من الإصابات التي تركته مع 15 لاعبًا فقط متاحًا للفريق الأول.

وكان تشيلسي بدون 12 لاعبًا من فريقه الأول في التعادل السلبي مع بورنموث، حيث انضم مويسيس كايسيدو ومارك كوكوريلا ونوني مادويكي إلى قائمة الغائبين الطويلة بالفعل.

وهذه المرة الثانية في 2023 التي يتعرض فيها تشيلسي لأزمة إصابات، بعد أن ترك المدرب السابق غراهام بوتر دون 10 لاعبين من الفريق الأول في يناير.