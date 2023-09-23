15 لاعبا متاحا فقط.. بوكيتينو يدافع عن الطاقم الطبي لتشيلسي وسط موجة إصابات
دافع المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو عن الطاقم الطبي في تشيلسي، وسط موجة من الإصابات التي تركته مع 15 لاعبًا فقط متاحًا للفريق الأول.
وكان تشيلسي بدون 12 لاعبًا من فريقه الأول في التعادل السلبي مع بورنموث، حيث انضم مويسيس كايسيدو ومارك كوكوريلا ونوني مادويكي إلى قائمة الغائبين الطويلة بالفعل.
وهذه المرة الثانية في 2023 التي يتعرض فيها تشيلسي لأزمة إصابات، بعد أن ترك المدرب السابق غراهام بوتر دون 10 لاعبين من الفريق الأول في يناير.
وضم بوكيتينو ثلاثة لاعبين تبلغ أعمارهم 19 عامًا أو أقل، ولم يكن لديهم أي خبرة مع الفريق الأول على مقاعد البدلاء في نهاية الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى اثنين من حراس المرمى، حيث أدى الانسحاب المتأخر لكوكوريلا إلى إرهاق تشيلسي الذي تبلغ قيمته مليار جنيه إسترليني.
وتشمل قائمة اللاعبين غير المتواجدين الوافد الجديد كريستوفر نكونكو الذي أصيب خلال الجولة التحضيرية للموسم الجديد في الولايات المتحدة، ومن غير المرجح أن يشارك قبل ديسمبر.
ويغيب أيضًا عن الفريق القائد ريس جيمس والوافد الجديد روميو لافيا والمدافع ويسلي فوفانا، وكذلك كارني تشوكويميكا.
وقال بوكيتينو في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل": "قبل وصولنا إلى هنا، بذلنا كل ما في وسعنا لمحاولة الحصول على فكرة واضحة عن سبب وجود عدد كبير جدًا من الإصابات الموسم الماضي أيضًا، لتحليل المخاطر".
وأضاف: "أعتقد أننا بحاجة إلى احترام هذه المجالات (في النادي) فهم محترفون جيدون جدًا وأشخاص مؤهلون، لهذا السبب يعملون في كرة القدم، لكن هناك خطرا فرديا على بعض اللاعبين، عليك تقييمه".
وتابع المدرب الأرجنتيني: "ثم هناك سوء الحظ، لدينا إصابات ربما تحدث في موسم واحد أو ربما في موسمين، لكنها حدثت لتشيلسي بسبب مواقف مختلفة لا يمكنك السيطرة عليها".
وأتم: "كريستوفر نكونكو ضد دورتموند، لقد كان تدخلا وتسبب في التواء ركبته، سيغيب ثلاثة أو أربعة أشهر".
وقال بوكيتينو: "التنظيم في كرة القدم احترافي للغاية وعلينا احترام ذلك، في بعض الأحيان تحدث أشياء كهذه ومن الصعب تقييمها".