تغير مفاجئ في مستقبل أحمد عبد القادر مع الأهلي المصري

شهد مستقبل أحمد عبد القادر، نجم الأهلي المصري، تغيرًا مفاجئًا في الساعات القليلة الماضية.

وينتهي عقد عبد القادر بنهاية الموسم الحالي وسط أنباء قوية حول توقيعه للمنافس التقليدي الزمالك.

وأشارت مصادر داخل النادي الأهلي إلى أن اللاعب سيعود للمشاركة في التدريبات الجماعية تحت قيادة عماد النحاس القائم بأعمال المدير الفني.

ولا يشارك عبد القادر في تدريبات الفريق؛ بسبب أزمة تجديد عقده منذ بداية الموسم الحالي.

وأكد عماد النحاس في تصريحات لقناة الأهلي أن عبد القادر قد يعود للمشاركة في المباريات حال ظهوره بصورة جيدة في التدريبات.

وبحسب مصدر مطلع داخل الأهلي لـ"إرم نيوز" فإن محمد يوسف المدير الرياضي سيعقد جلسة مع عبد القادر لحسم تجديد عقده.

وأوضح أن عبد القادر قد يتراجع عن موقفه الرافض للتجديد حال حصوله على فرصة أكبر للمشاركة، وهو ما يعطي آمالًا لدى المدير الرياضي لحدوث انفراجة في هذا الملف.

وأشار إلى أن يوسف سيعقد جلسة، يوم الأحد المقبل، مع اللاعب لفتح الملف مجددًا وإقناع عبد القادر بالتجديد للأهلي.