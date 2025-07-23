رياض محرز ضد فابريغاس.. الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي السعودي وكومو

ينتظر عشاق النادي الأهلي السعودي مواجهة نارية للفريق بقيادة الجزائري رياض محرز في مواجهة كومو الإيطالي، الذي يقوده فنيا المدرب الإسباني سيسك فابريغاس، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب جوزيبي سينيغاليا.

ووصلت بعثة "الراقي"، أمس، إلى مدينة كومو الإيطالية، للمشاركة في بطولة “Como Cup” الودية، بمشاركة أربعة أندية هي: الأهلي، أياكس الهولندي، سيلتيك الأسكتلندي، وكومو الإيطالي، وذلك ضمن استعداداته للموسم الرياضي الجديد 2025–2026.

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وتُعد بطولة كومو المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي الخارجي، الذي يتوزع على 3 محطات أوروبية تشمل النمسا، وإيطاليا، وإسبانيا، بهدف رفع الجاهزية البدنية والفنية، وتعزيز الانسجام بين عناصر الفريق.

وكانت المرحلة الأولى من المعسكر الصيفي قد انطلقت في مدينة لنغنفيلد النمساوية بتاريخ 7 يوليو، وشهدت تدريبات يومية مكثفة تحت إشراف المدير الفني ماتياس يايسله، وخاض خلالها الفريق مباراة ودية أمام دبليو إس جي تيرول النمساوي يوم 18 يوليو، انتهت بفوز الأهلي "2-1".

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وكانت الإدارة أعلنت أن مباراة الأهلي وكومو، إلى جانب جميع اللقاءات الودية ضمن المعسكر التحضيري، سيتم بثها حصريًا عبر منصة STC TV، لإتاحة الفرصة أمام جماهير “الراقي” لمتابعة تحضيرات فريقهم.

وتنطلق صافرة بداية اللقاء عند الساعة التاسعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة.

وسيواصل الأهلي برنامجه التحضيري للموسم الجديد، حيث يواجه فريق دورديخت الهولندي في مباراة ودية تُقام يوم السبت 2 أغسطس.

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ويُلاقي "الراقي" بعدها فريق العين الإماراتي في مواجهة ودية ثانية يوم الثلاثاء 5 أغسطس، في إطار سعي الجهاز الفني لاختبار الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين، ومنح الفرصة لأكبر عدد ممكن من العناصر قبل انطلاق المنافسات الرسمية.