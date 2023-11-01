"الجوارب ضيقة".. أزمة غريبة تواجه لاعبي مانشستر يونايتد مع أطقم الفريق الرسمية

كشفت صحيفة "ميرور" عن أزمة تواجه لاعبي مانشستر يونايتد مع الملابس الرسمية للفريق.

وقالت الصحيفة، في تقرير لها، اليوم الأربعاء: "اضطر لاعبو مانشستر يونايتد إلى ارتداء أطقم مقلدة أثناء المباريات لأن ملابس أديداس المعتمدة ضيقة للغاية بالنسبة لهم".

وأضافت: "لاعبو يونايتد اشتكوا للمسؤولين في النادي من أن الأطقم الرسمية التي استلموها من شركة أديداس ضيقة جدًّا عليهم وخصوصًا الجوارب، والتي قالوا عنها إنها ضيقة جدًّا على الساق".

وأضافت: "قام بعض اللاعبين بعمل ثقوب في الجوارب من الخلف لجعلها أكثر راحة، ومنذ مباراة توتنهام اللاعبون يرتدون الجوارب المُصنّعة للجماهير كحلٍّ مؤقتٍ، حتى تجد أديداس حلًّا لذلك".