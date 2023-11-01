"الجوارب ضيقة".. أزمة غريبة تواجه لاعبي مانشستر يونايتد مع أطقم الفريق الرسمية
كشفت صحيفة "ميرور" عن أزمة تواجه لاعبي مانشستر يونايتد مع الملابس الرسمية للفريق.
وقالت الصحيفة، في تقرير لها، اليوم الأربعاء: "اضطر لاعبو مانشستر يونايتد إلى ارتداء أطقم مقلدة أثناء المباريات لأن ملابس أديداس المعتمدة ضيقة للغاية بالنسبة لهم".
وأضافت: "لاعبو يونايتد اشتكوا للمسؤولين في النادي من أن الأطقم الرسمية التي استلموها من شركة أديداس ضيقة جدًّا عليهم وخصوصًا الجوارب، والتي قالوا عنها إنها ضيقة جدًّا على الساق".
وأضافت: "قام بعض اللاعبين بعمل ثقوب في الجوارب من الخلف لجعلها أكثر راحة، ومنذ مباراة توتنهام اللاعبون يرتدون الجوارب المُصنّعة للجماهير كحلٍّ مؤقتٍ، حتى تجد أديداس حلًّا لذلك".
وأشارت، إلى أن الكاميروني أندريه أونانا، حارس مرمى الفريق، واجه مشاكل مع القمصان المخصصة له أيضًا، إذ كان يرتدي القميص المصمم خصوصًا للاعبين، لكنه وجده ضيقًا للغاية، وتحوَّل الآن لارتداء نسخة طبق الأصل أكثر مرونة.
ومن المتوقع أن تقوم شركة أديداس بحل المشكلة خلال الشهر المقبل، إذ قال أحد المصادر للصحيفة، إن عمالقة الرياضة الألمان يخططون لإجراء بعض "التعديلات الخفيفة".
وكان مانشستر يونايتد تلقى خسارته الخامسة هذا الموسم بالدوري الإنجليزي الممتاز، أمام نظيره السيتي بنتيجة 3-0، يوم الأحد الماضي، ليحقق رقمًا سلبيًّا لم يحدث منذ 37 عامًا.
وخسر مانشستر يونايتد نصف مبارياته في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم (5/10 - فاز 5، خسر 5)؛ ويعد هذا أكبر عدد من الهزائم في أول 10 مباريات للمارد الأحمر في الدوري منذ موسم 1986/87. وفقًا لشبكة اوبتا للإحصائيات الرياضية.
ويلتقي مانشستر يونايتد مع نظيره فولهام ضمن مباريات الجولة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم السبت المقبل، على ملعب كرافن كوتيغ.
ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثامن بعد 10 جولات في البريميرليغ، على بعد 11 نقطة من توتنهام المتصدر.
وتلقى الفريق هزيمتين في دوري الأبطال وحقق فوزًا واحدًا على كوبنهاغن الدنماركي، في أول ثلاث جولات بدور المجموعات.