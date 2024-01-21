ترتيب الدوري الألماني: فيردر بريمن يكبد بايرن ميونخ الخسارة الثانية

وجمدت الخسارة رصيد بايرن ميونخ عند 41 نقطة من 17 مباراة ويتأخر بـ7 نقاط عن باير ليفركوزن الذي لعب 18 مباراة.

ومن المقرر أن يلعب بايرن ميونخ مع يونيون برلين وأوغسبورغ وبروسيا مونشنغلادباخ قبل أن يحل ضيفا على باير ليفركوزن يوم 10 فبراير.

وهذا الفوز الأول لفيردر بريمن على بايرن ميونخ منذ فوزه 5/2 عام 2008 في الدوري الألماني.

ومنذ ذلك الحين فاز بايرن ميونخ على فيردر بريمن 28 مرة وتعادلا 4 مرات.

يشار إلى أن بايرن ميونخ الذي يدربه توماس توخيل ودع كأس ألمانيا من الدور الثاني بالخسارة 1/2 أمام ساربروكين في نوفمبر الماضي.