خالد البلطان: جمهور الشباب "إلكتروني" ونعاني خلال التفاوض مع اللاعبين الأجانب (فيديو)

وقال البلطان خلال حديثه لمنصة "مايكس": "جمهور الشباب - للأسف - نراه على تويتر ولا نراه في الملعب، جمهور إلكتروني.. لو كان هذا الجمهور يأتي إلى الملعب، ويسافر من أجل الفريق، لكان حال الشباب مختلفًا عن الوضع الحالي".

وعقد "البلطان" مقارنة بين جمهور الشباب ونظيره في الاتحاد، قائلًا: "جمهور الاتحاد هو السبب الأول في تحقيق الدوري الموسم الماضي، لو عندي جمهور الاتحاد، ويأتيني دخل في المباراة 4 ملايين كان صرفت مكافآت، وجبت لاعبين، وغيّرت اللاعبين، هذا هو تأثير الجمهور الحقيقي".

وأضاف: "أنا أحمل همَّ مباريات الشباب على أرضه، لأنني أدفع 150 ألف ريال مصاريف تشغيل، وجمهورنا لا يحضر".