خالد البلطان: جمهور الشباب "إلكتروني" ونعاني خلال التفاوض مع اللاعبين الأجانب (فيديو)
انتقد خالد البلطان رئيس نادي الشباب السعودي جمهور ناديه، بسبب الانتقادات التي يوجهها دائمًا للإدارة دون دعم الفريق على الأرض، واصفًا إياه بـ" الجمهور الإلكتروني"
".
وقال البلطان خلال حديثه لمنصة "مايكس": "جمهور الشباب - للأسف - نراه على تويتر ولا نراه في الملعب، جمهور إلكتروني.. لو كان هذا الجمهور يأتي إلى الملعب، ويسافر من أجل الفريق، لكان حال الشباب مختلفًا عن الوضع الحالي".
وعقد "البلطان" مقارنة بين جمهور الشباب ونظيره في الاتحاد، قائلًا: "جمهور الاتحاد هو السبب الأول في تحقيق الدوري الموسم الماضي، لو عندي جمهور الاتحاد، ويأتيني دخل في المباراة 4 ملايين كان صرفت مكافآت، وجبت لاعبين، وغيّرت اللاعبين، هذا هو تأثير الجمهور الحقيقي".
وأضاف: "أنا أحمل همَّ مباريات الشباب على أرضه، لأنني أدفع 150 ألف ريال مصاريف تشغيل، وجمهورنا لا يحضر".
كما عبّر "البلطان" عن ضيقه بسبب الطلبات المالية "المُغالى فيها" من جانب المدربين الأوروبيين.
وقال رئيس الشباب: "بمجرد ما يعرفون أننا نادٍ سعودي.. المدرب الذي قيمته 2 مليون يطلب 8 ملايين".
وأضاف: "الأندية التي ليست ضمن أندية صندوق الاستثمار السعودي تعاني خلال التفاوض مع الفرق الخارجية والأجنبية".