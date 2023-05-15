خرج باكيا.. بوغبا يتعرض لإصابة جديدة في مباراة يوفنتوس وكريمونيزي (فيديو)
تعرض الفرنسي بول بوغبا لاعب وسط يوفنتوس لإصابة جديدة في مباراة يوفنتوس مع كريمونيزي اليوم الأحد في الجولة الـ34 من الدوري الإيطالي.
ولعب بوغبا كرة طولية ثم سقط في الدقيقة 22 على الأرض، وتأثر اللاعب الفرنسي حيث ظهر وهو يبكي بعد سقوطه.
وحاول لاعبو يوفنتوس مواساة بوغبا الذي اضطر إلى الخروج في الدقيقة 24 حيث شارك مكانه أركاديوز ميليك.
وخلال خروجه من أرض اللعب والدخول في نفق اللاعبين ظهر بوغبا وهو يبكي بحرقة حيث وضع قميصه على وجهه.
ويبدو أن لاعب الوسط الفرنسي متأثر جدا بالإصابات التي ضربته منذ عودته إلى يوفنتوس الصيف الماضي في صفقة انتقال حر.
وغاب بوغبا عن عدد كبير من المباريات حيث كانت مشاركته أمام كريمونيزي هي المشاركة الأولى كأساسي منذ 13 شهرا.
وحسب موقع "transfermarkt" فإن مشاركة بوغبا أمام كريمونيزي هي المشاركة العاشرة له في مختلف المسابقات مع يوفنتوس هذا الموسم، وبلغت دقائق لعبه 137 دقيقة قبل مواجهة كريمونيزي صنع فيها هدفا ولم يسجل.
ويحتل يوفنتوس المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي وحصد 66 نقطة من 34 مباراة ويريد الحفاظ على مركزه لضمان التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.
ويملك يوفنتوس نفس عدد نقاط إنتر ميلان الذي لعب مباريات أكثر، ويتقدم بنقطة عن لاتسيو الرابع الذي لعب 35 نقطة.
وبعد مواجهة كريمونيزي يحل يوفنتوس ضيفا على إشبيلية يوم الخميس في إياب نصف نهائي الدوري الأوروبي وقد تعادلا 1/1 على أرض يوفنتوس في الذهاب يوم الخميس الماضي.