خرج باكيا.. بوغبا يتعرض لإصابة جديدة في مباراة يوفنتوس وكريمونيزي (فيديو)

وغاب بوغبا عن عدد كبير من المباريات حيث كانت مشاركته أمام كريمونيزي هي المشاركة الأولى كأساسي منذ 13 شهرا.

وحسب موقع "transfermarkt" فإن مشاركة بوغبا أمام كريمونيزي هي المشاركة العاشرة له في مختلف المسابقات مع يوفنتوس هذا الموسم، وبلغت دقائق لعبه 137 دقيقة قبل مواجهة كريمونيزي صنع فيها هدفا ولم يسجل.

ويحتل يوفنتوس المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي وحصد 66 نقطة من 34 مباراة ويريد الحفاظ على مركزه لضمان التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ويملك يوفنتوس نفس عدد نقاط إنتر ميلان الذي لعب مباريات أكثر، ويتقدم بنقطة عن لاتسيو الرابع الذي لعب 35 نقطة.

وبعد مواجهة كريمونيزي يحل يوفنتوس ضيفا على إشبيلية يوم الخميس في إياب نصف نهائي الدوري الأوروبي وقد تعادلا 1/1 على أرض يوفنتوس في الذهاب يوم الخميس الماضي.