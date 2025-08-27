3 أندية تتأهل لدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في التاريخ

كتب – نور الدين ميفراني

بلغت 3 أندية مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخها بعد نهاية مباريات، أمس الثلاثاء، من الدور الفاصل الأخير.

وبلغت أندية بافوس القبرصي وبودو غليمت النرويجي وكيرات ألماتي الكازاخستاني مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخها محققة إنجازا كبيرا بعد بضع محاولات.

أخبار ذات علاقة فريق كازاخستاني يفجّر أكبر مفاجآت دوري أبطال أوروبا

أخبار ذات علاقة قرار حاسم من برشلونة قبل قرعة دوري أبطال أوروبا

وتمكن فريق بافوس القبرصي من إقصاء النجم الأحمر لبلغراد الصربي الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا 1991 بعد تعادلهما إيابا 1-1، وكان الفريق القبرصي فاز في بلغراد 2-1.

وأصبح بافوس ثالث فريق قبرصي يبلغ دوري المجموعات بدوري أبطال أوروبا بعد أبويل نيقوسيا (4 مرات) وأنورتوسيس فاماغوستا (مرة واحدة).

وأقصى فريق كيرات ألماتي الكازاخستاني نظيره سيلتيك الأسكتلندي الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا 1967 بضربات الترجيح، بعدما انتهى لقاءا الذهاب والإياب بالتعادل السلبي.

أخبار ذات علاقة موعد ونظام قرعة دوري أبطال أوروبا

وأصبح كيرات ألماتي ثاني فريق من كازاخستان يبلغ دور المجموعات بعد فريق أستانا.

كما حقق بودو غليمت النرويجي إنجازا تاريخيا بعدما أصبح أول فريق نرويجي يبلغ دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وحقق الفريق النرويجي الإنجاز على حساب ستورم غراتس النمساوي، رغم خسارته في مباراة الإياب 2-1 مستفيدا من فوزه ذهابا 5-0.

وبتلك النتيجة وصل عدد الفرق المتأهلة لمرحلة الدوري إلى 32 فريقا من إجمالي 36، حيث يتبقى 4 مقاعد سيتم تحديدها في مباريات، مساء الأربعاء.

كلوب بروج البلجيكي يستضيف غلاسكور رينجرز الأسكتلندي بعد الفوز ذهابا 3-1 في بلجيكا، وكوبنهاغن الدنماركي يلتقي بازل السويسري بعد التعادل ذهابا 1-1 في سويسرا.

كما يواجه بنفيكا منافسه فنربشخة التركي بعد التعادل ذهابا سلبيا دون أهداف في تركيا، وكارباخ أجدام الأذربيجاني يستضيف فرينكفاروزي المجري بعدما حقق نتيجة إيجابية خارج أرضه بالفوز 3-1.

وستقام قرعة مرحلة الدوري من بطولة دوري أبطال أوروبا يوم الخميس الساعة الـ6 مساءً.