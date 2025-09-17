ليس محمد صلاح.. أكثر لاعب أبهر جمهور ليفربول أمام أتلتيكو مدريد

كتب: نور الدين ميفراني

حقق ليفربول مرة أخرى فوزا مثيرا 3-2 أمام أتلتيكو مدريد في إطار مباريات الجولة الأولى من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وتقدم ليفربول بهدفين من توقيع أندي روبرتسون ومحمد صلاح، لكن أتلتيكو مدريد عاد في النتيجة وأدرك التعادل عبر ماركوس لورينتي الذي سجل هدفين قبل أن يحسم المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك النتيجة بهدف ثالث في الدقيقة 90+2.

أكثر لاعب أبهر جماهير ليفربول

ورغم تألق عدة لاعبين اعتبرت جماهير ليفربول أن لاعب الوسط الهولندي ريان جرافنبرغ حاز إعجابهم وأبهرهم بمستواه في المباراة.

وأشادت الجماهير بنجم الوسط البالغ 23 سنة على منصة "إكس"، وكتب أحدهم: "ريان جرافنبرغ هو واحد من أفضل لاعبي خط الوسط في أوروبا، إنه يعمل الآن على هذا المستوى".

وأضاف آخر: "ريان جرافنبرغ هو واحد من أفضل اللاعبين في العالم".

وكتب ثالث: "لا أعتقد أن الأمر أكثر من المبالغة عندما أقول إن جرافنبرغ هو لاعب خط الوسط الأكثر اكتمالا في العالم".

وعلّق رابع: "ليس حتى الغلو في القول إن ريان جرافنبرغ يمكن القول إنه أفضل لاعب خط وسط في أوروبا".