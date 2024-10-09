النصر أم الهلال.. أكثر نادٍ سعودي ينفق على الرواتب

كشفت تقارير إعلامية عن النادي السعودي الأكثر إنفاقًا على الرواتب، حيث يدور جدل دائم بين الجماهير بشأن الدعم المالي للأندية حتى أخذت الأرقام تزداد، وكل جهة تحاول إثبات بأن النادي الآخر هو الذي يحصل على الدعم الأكبر.

وكانت وزارة الرياضة السعودية، قامت بنقل ملكية 4 أندية كبرى هي "الاتحاد" و"الأهلي" و"النصر" و"الهلال" إلى صندوق الاستثمارات العامة السعودي بنسبة 75% ضمن مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية.

وكشف برنامج "برا الـ18" عبر قناة "SSC" إن "النصر السعودي يتصدر إجمالي منح الرواتب السنوية للاعبين بين أندية صندوق الاستثمار، بـ344 مليون يورو سنويًّا، ويأتي خلفه الهلال بـ269 مليون يورو سنويًّا، وثالثًا الاتحاد بـ205 ملايين يورو سنويًّا، ورابعًا الأهلي بـ175 مليون يورو سنويًّا".

وأشار البرنامج: "الأهلي عليه التزامات للاعبين حتى 2028، والهلال عليه مستحقات للاعبين حتى عام 2029، والنصر التزاماته أيضًا حتى 2029، والاتحاد أيضًا حتى التاريخ ذاته".

على صعيد دوري روشن، يحتل الهلال الصدارة برصيد 18 نقطة جمعها من الفوز في 6 لقاءات، ويأتي خلفه الاتحاد برصيد 15 نقطة جمعها من الفوز في 5 مباريات وخسر لقاء وحيدًا، وثالثًا يأتي النصر برصيد 14 نقطة جمعها من الفوز في 4 مباريات والتعادل في مواجهتين، ورابعًا الشباب برصيد 12 نقطة جمعها من الفوز في 4 لقاءات والخسارة في مواجهتين.