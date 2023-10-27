الدوري السعودي.. سافيتش يسجل أسرع هدف في تاريخ مباريات الهلال والأهلي (فيديو)
سجل الصربي سيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش أسرع هدف في تاريخ مواجهات الهلال والأهلي، في قمة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، اليوم الجمعة.
وتسلم ميلينكوفيتش-سافيتش تمريرة طويلة من كاليدو كوليبالي على صدره، وسدد في المرمى من مسافة قريبة في الدقيقة الأولى من عمر المباراة.
وكتبت رابطة الدوري عبر منصة (إكس) للتواصل الاجتماعي، المعروفة سابقا باسم (تويتر): "هدف سافيتش.. أسرع هدف في تاريخ مواجهات الهلال والأهلي، حيث استغرق الهدف 45 ثانية فقط".
ويدخل الهلال اللقاء منتشيا بعد الفوز الساحق 6-صفر على مومباي سيتي، في دوري أبطال آسيا.
وعلى الجانب الآخر، يأمل الأهلي في تقليص الفارق مع الهلال متصدر الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.
ويتصدر الهلال الدوري وله 26 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن التعاون.
بينما الأهلي الرابع بـ22 نقطة، متساويا مع النصر الثالث، مقابل 20 نقطة للاتحاد خامس الترتيب.