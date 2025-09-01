أول "ضحايا" صفقة انتقال ألكسندر إيزاك إلى ليفربول

كشفت صحيفة "ذي أتلتيك" عن اقتراب أستون فيلا الإنجليزي من الفوز بخدمات أحد نجوم ليفربول قبل ساعات قليلة من إغلاق باب الانتقالات الصيفية في الدوري الإنجليزي.

ويستعد ليفربول للإعلان في الساعات المقبلة عن الصفقة المرتقبة منذ أسابيع قليلة بانضمام النجم السويدي ألكسندر إيزاك لصفوف "الريدز" قادما من نيوكاسل بعد مفاوضات شاقة وأزمة صاخبة بين اللاعب وفريقه طوال شهري يوليو وأغسطس الماضيين.

وتوصل ليفربول ونيوكاسل أخيرا لاتفاق يقضي بانتقال إيزاك (25 عاما) لفريق المدرب أرني سلوت مقابل صفقة تناهز 125 مليون يورو لتحطم كل الأرقام القياسية في انتقالات البريمرليغ.

ومقابل ذلك، سيكون ليفربول، الذي بدا نشطًا بشكل كثيف خلال الصيف الماضي بعدد مهول من التعاقدات، أمام حتمية الاستغناء عن بعض نجومه للتخلص من كتلة الرواتب العالية من جهة، ولمنح الوافدين الجدد الفرصة لبدء مشوارهم في أنفيلد من جهة ثانية.

ووفقا لصحيفة "ذي أتلتيك" سيكون النجم الإنجليزي الشاب هارفي إليوت (22 عامًا)، أحد من سيدفعون ثمن قدوم ألكسندر إيزاك إلى ليفربول، حيث يستعد لاعب الوسط الهجومي للانتقال إلى أستون فيلا في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات.

وأشارت "ذي أثليتيك"، إلى أن أستون فيلا يسابق الزمن حاليًا لإتمام الصفقة. وسيعرض على اللاعب ونادي ليفربول عقد إعارة لمدة موسم واحد مع خيار الشراء في الصيف المقبل.

ووفقا للمصدر ذاته، كان نادي أستون فيلا يأمل في أن تكون الصفقة نهائية ولكنه تراجع سريعا وعرض استعارة إليوت لكونه لا يمكنه تحمل نفقات باهظة هذا الصيف بسبب قواعد اللعب المالي النظيف.

وبدأ ليفربول الموسم الجديد على الوجه الأكمل إذ حقق 3 انتصارات متتالية كان آخرها أمس الأحد في القمة أمام آرسنال بهدف النجم المجري سوبوسلاي من ركلة حرة مباشرة.