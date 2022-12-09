ديشان: فرنسا لن تعتمد "بشكل مُفرط" على مبابي أمام إنجلترا

ونفى ديشان فكرة اعتماد فرنسا بشكل كبير على مبابي، الذي سجل حتى الآن 250 هدفًا خلال مسيرته الكروية مع المنتخب ونادي باريس سان جيرمان.

وقال ديشان في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة: "أنا على يقين من أن منتخب إنجلترا سيكون مستعدًا لمواجهة كيليان كما فعل خصومنا السابقون، لكنه في وضع يسمح له بإحداث الفارق".

وأضاف: "لدينا لاعبون آخرون يمكن أن يشكلوا خطورة أيضًا، وهذا يساعدنا على عدم الاعتماد بشكل مفرط على كيليان، لكن كيليان هو كيليان، ولديه تلك القدرة على إحداث الفارق في أي لحظة".

وكانت نقطة الحديث الرئيسة في التحضير للمباراة هي المواجهة بين مبابي والظهير الأيمن الإنجليزي كايل والكر، الذي يمكن أن يلعب في دفاع مكون من 4 أو 5 لاعبين، للقضاء على خطورة النجم الفرنسي.