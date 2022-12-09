ديشان: فرنسا لن تعتمد "بشكل مُفرط" على مبابي أمام إنجلترا
يرى ديدييه ديشان، مدرب منتخب فرنسا الأول لكرة القدم، أن فريقه لا يعتمد بشكل مفرط على نجمه الشاب كيليان مبابي.
وظهر مبابي بشكل لافت للنظر في نهائيات كأس العالم، حيث يتصدر قائمة هدافي المونديال برصيد 5 أهداف، بعد انتهاء منافسات دور الـ16.
ونفى ديشان فكرة اعتماد فرنسا بشكل كبير على مبابي، الذي سجل حتى الآن 250 هدفًا خلال مسيرته الكروية مع المنتخب ونادي باريس سان جيرمان.
وقال ديشان في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة: "أنا على يقين من أن منتخب إنجلترا سيكون مستعدًا لمواجهة كيليان كما فعل خصومنا السابقون، لكنه في وضع يسمح له بإحداث الفارق".
وأضاف: "لدينا لاعبون آخرون يمكن أن يشكلوا خطورة أيضًا، وهذا يساعدنا على عدم الاعتماد بشكل مفرط على كيليان، لكن كيليان هو كيليان، ولديه تلك القدرة على إحداث الفارق في أي لحظة".
وكانت نقطة الحديث الرئيسة في التحضير للمباراة هي المواجهة بين مبابي والظهير الأيمن الإنجليزي كايل والكر، الذي يمكن أن يلعب في دفاع مكون من 4 أو 5 لاعبين، للقضاء على خطورة النجم الفرنسي.
وأحرز مبابي صاحب الـ23 عامًا ثنائية في المباراة التي فازت بها فرنسا 3-1 على بولندا في دور الـ16، الأحد، ليرفع رصيده التهديفي خلال مسيرته في كأس العالم، التي بدأت منذ النسخة الماضية في روسيا قبل 4 أعوام، إلى 9 أهداف.
وتساوى مبابي مع عدد أهداف الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي، في حين يتفوق بفارق هدف على رصيد أهداف النجم البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو، الذي أحرز 8 أهداف خلال مشاركته في 5 نسخ بالمونديال.