تشافي يحذر ديمبلي من مصير نيمار مع باريس سان جيرمان
حذَّر تشافي هيرناندز، مدرب برشلونة عثمان ديمبلي نجم الفريق من مصير نيمار جونيور حينما غادر النادي صيف 2017 وانتقل إلى باريس سان جيرمان.
وكشفت صحيفة سبورت تفاصيل ما دار بين المدرب الإسباني واللاعب الفرنسي في ظل اقتراب الأخير من الانتقال إلى باريس سان جيرمان.
وحسب تقارير، أعطى ديمبلي موافقته لنادي باريس سان جيرمان من أجل كسر عقده مع برشلونة الذي أصبح 100 مليون يورو، اليوم الثلاثاء.
وقالت سبورت إن تشافي قال لديمبلي فكّر في مصير نيمار حينما انتقل إلى باريس سان جيرمان، في إشارة إلى عدم تحقيق اللاعب البرازيلي نجاحات رياضية أو فردية مهمّة منذ ذلك الحين.
ويبدو أن ديمبلي لم يقتنع بحديث تشافي؛ إذ ما زال مصممًا على الانتقال إلى باريس سان جيرمان بحسب سبورت.
ويشعر المدرب الإسباني بغضب كبير من ديمبلي الذي أبلغ مدربه قبل أيام قليلة أنه يرغب في الحصول على دوري أبطال أوروبا مع برشلونة، قبل أن يغيّر رأيه بشكل مفاجئ ويبلغ زملاءَه بموافقته على الانتقال إلى باريس سان جيرمان.
وأشارت تقارير فرنسية إلى أن صفقة ديمبلي ربما تكون بمثابة ترضية لكيليان مبابي الذي يرتبط بعلاقة صداقة وثيقة مع زميله في منتخب فرنسا، على أمل إقناع كيليان بتمديد عقده بدلًا من الرحيل إلى ريال مدريد الصيف القادم مجانًا.
ولم يعلن باريس سان جيرمان انضمام عثمان ديمبلي بشكل رسمي حتى الآن رغم تعدد التقارير التي أكدت توصله لاتفاق مع اللاعب الذي يملك شرطًا جزائيًّا في عقده؛ وهو ما يعني عدم حاجة النادي الفرنسي للتفاوض مع برشلونة.
وتعاقد برشلونة في صيف 2017 مع عثمان ديمبلي قادمًا من بروسيا دورتموند، ليعوّض نيمار بعدما انتقل الأخير إلى باريس سان جيرمان في فترة الانتقالات ذاتها مستغلًّا الشرط الجزائي.