تشافي يحذر ديمبلي من مصير نيمار مع باريس سان جيرمان

وحسب تقارير، أعطى ديمبلي موافقته لنادي باريس سان جيرمان من أجل كسر عقده مع برشلونة الذي أصبح 100 مليون يورو، اليوم الثلاثاء.

وقالت سبورت إن تشافي قال لديمبلي فكّر في مصير نيمار حينما انتقل إلى باريس سان جيرمان، في إشارة إلى عدم تحقيق اللاعب البرازيلي نجاحات رياضية أو فردية مهمّة منذ ذلك الحين.

ويبدو أن ديمبلي لم يقتنع بحديث تشافي؛ إذ ما زال مصممًا على الانتقال إلى باريس سان جيرمان بحسب سبورت.

ويشعر المدرب الإسباني بغضب كبير من ديمبلي الذي أبلغ مدربه قبل أيام قليلة أنه يرغب في الحصول على دوري أبطال أوروبا مع برشلونة، قبل أن يغيّر رأيه بشكل مفاجئ ويبلغ زملاءَه بموافقته على الانتقال إلى باريس سان جيرمان.